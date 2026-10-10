Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Cómo y dónde ver el Real Sociedad-Deportivo: horario y TV

El conjunto coruñés regresa tras el parón y lo hace con el objetivo de vencer en Anoeta

Bea Arrizado
Bea Arrizado
10/10/2026 17:49
Luismi Cruz supera a Dani Ceballos durante el Dépor-Betis en Riazor
Luismi Cruz supera a Dani Ceballos durante el Dépor-Betis en Riazor
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Real Sociedad y Deportivo se enfrentan este domingo en Anoeta en un encuentro que corresponde a la octava jornada de LaLiga, la primera tras un parón internacional de tres semanas. El partido comenzará a las 16.15 horas y podrá seguirse en directo a través de DAZN.

Datos del partido

  • Partido: Real Sociedad - Deportivo
  • Competición: LaLiga
  • Fecha: Domingo, 11 de octubre
  • Hora: 16.15 h
  • Estadio: Anoeta
  • TV: DAZN

¿A qué hora es el Real Sociedad-Deportivo?

El partido comenzará a las 16.15 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Real Sociedad-Deportivo por TV?

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Luismi Cruz supera a Dani Ceballos durante el Dépor-Betis en Riazor

Cómo y dónde ver el Real Sociedad-Deportivo: horario y TV
Bea Arrizado
Job Ochieng disputa el balón con Mario Soriano durante el Real Sociedad B-Deportivo de la temporada 2025-26

Un velocista vuelve a amenazar al Dépor
Xurxo Gómez
Koke San José (izquierda) y Martín Ochoa (derecha) pugnan por el balón en el UD Logroñés-Deportivo

El regreso de Ochoa, el héroe de Sabadell al que un síndrome mandó al ostracismo
Xurxo Gómez
Hidalgo da indicaciones a Noé Carrillo, con Angeliño de fondo, en el Deportivo-Oporto amigable

Abegondo llega de nuevo al rescate del Dépor
Xurxo Gómez