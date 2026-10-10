Dépor
Cómo y dónde ver el Real Sociedad-Deportivo: horario y TV
El conjunto coruñés regresa tras el parón y lo hace con el objetivo de vencer en Anoeta
Real Sociedad y Deportivo se enfrentan este domingo en Anoeta en un encuentro que corresponde a la octava jornada de LaLiga, la primera tras un parón internacional de tres semanas. El partido comenzará a las 16.15 horas y podrá seguirse en directo a través de DAZN.
Datos del partido
- Partido: Real Sociedad - Deportivo
- Competición: LaLiga
- Fecha: Domingo, 11 de octubre
- Hora: 16.15 h
- Estadio: Anoeta
- TV: DAZN
¿A qué hora es el Real Sociedad-Deportivo?
El partido comenzará a las 16.15 horas (hora peninsular española).
¿Dónde ver el Real Sociedad-Deportivo por TV?
El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.