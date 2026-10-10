Cómo y dónde ver el Real Sociedad-Deportivo: horario y TV

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Real Sociedad y Deportivo se enfrentan este domingo en Anoeta en un encuentro que corresponde a la octava jornada de LaLiga, la primera tras un parón internacional de tres semanas. El partido comenzará a las 16.15 horas y podrá seguirse en directo a través de DAZN.

Datos del partido

Partido : Real Sociedad - Deportivo

Competición : LaLiga

: LaLiga Fecha : Domingo, 11 de octubre

: Domingo, 11 de octubre Hora : 16.15 h

: 16.15 h Estadio : Anoeta

: Anoeta TV: DAZN

¿A qué hora es el Real Sociedad-Deportivo?

El partido comenzará a las 16.15 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Real Sociedad-Deportivo por TV?

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.