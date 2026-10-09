Seis piezas para volver a potenciar el juego interior del Dépor

Riki realiza un pase, con Amatucci en segundo plano, durante el Dépor-Valencia Quintana

Vuelve el juego interior, o al menos la posibilidad de alimentarlo. Como si de un equipo de baloncesto se tratase, el Deportivo recupera efectivos para poder poblar la zona, en este caso la medular, con cuatro centrocampistas, algo que le había dado buen resultado a Antonio Hidalgo en el arranque de curso. En cambio, en los dos últimos partidos de Liga, debido a las rotaciones y a la carga de minutos, formó un once más balanceado hacia el ataque, con más extremos o delanteros y menos jugadores con alma de gestores de la jugada y organizadores.

El regreso a los entrenamientos trajo consigo buenas noticias en ese sentido para Hidalgo. El técnico coruñés pudo contar desde la primera sesión de la semana con Lorenzo Amatucci, Riki Rodríguez, Luismi Cruz y Noé Carrillo. Cuatro futbolistas de vuelta que, por diferentes circunstancias y cada uno en su medida, fueron una preocupación para los servicios médicos en el último mes. El mediocentro italiano acabó exhausto el encuentro liguero ante el Sevilla y sufrió una lesión en el aductor que le impidió jugar contra el Betis y en los amistosos del parón por compromisos de las selecciones nacionales; el ex del Albacete arrastró unas molestias que le hicieron perderse el encuentro ante el Oporto, el mediapunta gaditano fue baja en los dos test preparatorios y el canterano reapareció en Riazor el viernes pasado después de casi dos meses de baja por una lesión en el tobillo sufrida en el Teresa Herrera ante el Real Madrid.

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Debido a la ausencia de Marc Casadó, operado de una fractura en la clavícula que sufrió en el partido ante el Betis, Antonio Hidalgo se plantó en varios momentos de las últimas semanas con solamente el capitán Diego Villares y Mario Soriano como únicos centrocampistas disponibles del primer equipo. Una preocupación que se ha esfumado justo en la semana previa al regreso a la competición ante la Real Sociedad, el domingo a las 16.15 horas en Anoeta.

Esto le puede permitir recuperar la fórmula que mejor le ha funcionado en el inicio de temporada: alinear cuatro centrocampistas. Con Luismi Cruz como comodín entre jugador de banda, interior y mediapunta, el técnico de Granollers formó en los tres partidos del mejor tramo de Liga hasta ahora, en los triunfos ante Valencia (3-1) y Villarreal (2-3) y el empate contra Getafe (1-1), con esa disposición en la medular y una doble punta.

Después de los dos primeros encuentros de Liga, en los que el Dépor empató ante Elche (1-1) y Málaga (1-1) sin sentirse cómodo en fases prolongadas del juego, Hidalgo optó por añadir otro centrocampista más en la visita del Valencia a Riazor. Y la entrada de Riki en el once, para acompañar a Amatucci, Mario Soriano y Luismi, no le pudo sentar mejor al equipo. Sin una actuación deslumbrante del asturiano, el equipo blanquiazul se sintió cómodo con la repartición de espacios, con Amatucci y Soriano como encargados principales de la elaboración del juego y con Luismi Cruz y Riki alternando la banda y zonas entre líneas para ser el siguiente escalón de la jugada.

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La victoria ante el Valencia, la primera del curso, reforzó la idea, y el Deportivo se plantó en La Cerámica, ante un equipo Champions como el Villarreal, con el mismo centro del campo y la misma dupla en ataque, Bil-Aubameyang. A pesar de que el cuadro coruñés fue a remolque en dos ocasiones, volvió a transmitir una versión convincente con los cuatro centrocampistas y, de hecho, logró darle la vuelta al marcador en el tramo final, aunque ya con los cuatro atacantes en el campo, como Yeremay, Adama Traoré, Aubameyang y Eddahchouri.

En la visita a Getafe de la siguiente jornada, Hidalgo dio la titularidad por primera vez a Marc Casadó, que sustituyó a Riki. El jugador cedido por el Barcelona comenzó el partido en una especie de doble pivote junto a Amatucci y Soriano adelantó ligeramente su posición. Después de unos primeros minutos incómodos, Hidalgo retrasó la posición de Soriano a la base de la jugada y le dio más altura a Amatucci. Así llegaron los mejores minutos de un Deportivo que volvió a dar la cara en uno de los campos más complicados de la Liga.

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No obstante, la necesidad de rotar y repartir cargas en la jornada intersemanal obligó a Hidalgo a dar descanso a Casadó y Mario Soriano. De esta forma, el Dépor saltó a Riazor ante el Sevilla con Amatucci y Riki como mediocentros puros y el comodín de Luismi Cruz, que se situó en muchas fases del choque como interior derecho. Arriba, entró Yeremay para acompañar a la dupla Bil-Auba. A pesar de que el Yeremay actual es mucho más tendente a jugar por dentro, a asociarse y a ayudar en la creación que el Yeremay de hace años, no se le puede considerar un centrocampista más. Además, el gol en contra y la expulsión de Angeliño, todo ello en apenas diez minutos de la segunda parte, hizo saltar por los aires cualquier plan de partido.

En la siguiente jornada, frente al Betis también en Riazor, Hidalgo devolvió a Soriano y a Casadó al once y los acompañó de Riki, que continuó en una alineación de la que se cayeron Luismi y Amatucci, este último por lesión. Además, Hidalgo optó arriba por dar descanso a Aubameyang y formar con un solo delantero, Bil, y dos extremos, Mella y Jensen, aunque este último con libertad para buscar la profundidad por zonas centrales. Una vez más, el Dépor no se encontró cómodo en esa primera mitad, tampoco con la entrada de Villares por el lesionado Casadó en el minuto 34. Eso sí, en la segunda mitad, el Dépor fue un vendaval, con Villares, Soriano y Riki, que luego dejó su sitio por Luismi. En lo que va de campeonato, es con diferencia el mejor tramo del equipo sin cuatro centrocampistas.

Luismi, el comodín

A pesar de que las diferencias son por momentos difusas entre los dibujos con cuatro centrocampistas y una doble punta o con tres centrocampistas y tres atacantes, al Deportivo de este inicio de curso le sentó bien estructurarse en torno a organizadores y jugadores con tendencia a asociarse, al menos durante gran parte de los partidos. Para ello fue importante Luismi Cruz, la pieza polivalente para el cuerpo técnico del Dépor. "Necesita confianza. Es una evidencia que cuando juega por dentro está mucho más cómodo que cuando lo hace por fuera", explicó Hidalgo tras el partido ante el Villarreal en relación a las cualidades del gaditano, que durante gran parte de su carrera ha jugado pegado a la línea de cal, pero que tiene alma y movimientos de enganche puro.

Con todo este contexto, la buena noticia para Hidalgo es que contra la Real Sociedad en Anoeta podrá, si lo considera oportuno, volver a tirar de cuatro centrocampistas en el once. Porque hubo un momento en las últimas semanas en el que parecía que la escasez de centrocampistas se iba a prolongar hasta el regreso a la competición. Ahora, a pesar de la baja prolongada de Casadó, el técnico de Granollers tiene piezas de sobra para poblar la medular. Amatucci está de vuelta, Villares ya levantó la mano ante el Betis, Mario Soriano sigue siendo imprescindible, Riki se demostró como una pieza útil, Luismi es el comodín y Noé Carrillo ya exhibió en su reaparición ante el Oporto que está preparado para añadirse a la rotación en la medular. Seis opciones diferentes justo en un regreso a la Liga con menos delanteros sanos que antes del parón, una invitación para, si Hidalgo lo considera oportuno, volver a potenciar el juego interior.