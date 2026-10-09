Manuel Pablo y la adaptación del Fabril a Primera RFEF: "Entramos bien en la categoría, pero nos hemos quedado un poco parados"
El técnico canario espera que sus futbolistas muestren más hambre en el derbi ante el Racing de Ferrol
Siempre exigente, Manuel Pablo ha querido aplicar una descarga a sus jugadores antes del Fabril - Racing de Ferrol de este sábado (Riazor, 16.30 horas). El técnico canario es consciente de que el salto de categoría es importante y espera que en los próximos encuentros las perlas de Abegondo den un paso adelante a nivel de fútbol... y también de ambición:
Derbi. “Será complicado, como siempre. Un equipo que juega bien, con gente que ha estado en Segunda, una afición que creo que va a venir en masa… pero nosotros tenemos que buscar nuestro juego, nuestro comportamiento. Estar con un punto más, sobre todo en la presión. Intentar crecer, porque en el último partido nos faltó un poco de tener esa energía que siempre transmitimos y, a partir de ahí, saber que es un rival que está hecho para otras cosas”.
Ambiente. “Siempre esperamos que Riazor nos empuje. En los primeros partidos no tuvimos la afluencia que queríamos, pero siempre animan los que vienen. Es un partido para que venga todo el mundo a animar. Es un derbi”.
Lección en Las Gaunas. “Se aprende que no estás a ese nivel que tienen esos equipos que están por delante. Se aprende que toca crecer, tener hambre también. Ellos están ahí porque demostraron que querían y quieren estar ahí. En la primera parte sí tuvimos personalidad con balón. Al principio nos costó, pero la mayoría de ocasiones eran fuera de juego. Creo que nos compusimos y tuvimos tranquilidad. Nos faltó eso en la segunda parte. Personalidad y el hambre que ellos sí tuvieron. Nos faltó intensidad y energía. Pero vienen bien para saber que tenemos que seguir creciendo y que no nos podemos quedar con lo que veníamos”.
Dos caras en casa y fuera. “Para nosotros jugar en Riazor es algo que nos da energía. Los jugadores se sienten a gusto e intentan transmitir todo lo que tienen dentro porque es nuestra casa. Que nosotros queremos hacer las cosas igual fuera de casa, claro. Todos lo intentamos. En casa hemos sacado puntos en partidos que nos ha costado, pero te sientes más a gusto. Nosotros y todos. No nos podemos confiar y pensar que por esa situación vamos a sacar los partidos”.
Sin Kevin ni Ochoa, dominó primer equipo. “Sabíamos que con las bajas de Auba y Zaka, sobre todo a Kevin lo íbamos a perder. Ahora también Martín esta semana ha estado entrenando. Estábamos a la expectativa de esperar qué iba a pasar. Tenemos a Iker Gil, Domínguez, gente del juvenil y, cuando se confirme eso que se está diciendo, veremos”.
Domínguez. “Domi es un jugador que sigue creciendo. Ha jugado a muchas posiciones, se adapta a cualquier posición. El único problema que ha tenido es que en pretemporada ha estado parado. Le ha costado encontrar el ritmo, pero cada vez va mejor. Nos hace crecer con balón, se mueve bien y entiende el juego. Ha jugado mucho en punta con nosotros y es capaz de adaptarse a muchas situaciones y es un jugador que crece cada día”.
Categoría. “Me están sorprendiendo más los rivales. No tiene nada que ver. Aquí te aprietan todos. En Segunda RFEF éramos capaces de dominar, porque los equipos se cerraban de primeras. En esta es todo lo contrario, te vienen a buscar todos, da igual el puesto. Dificultan la salida de balón, es más difícil dominar porque intentan que no tengas salida limpia. Entramos bien en la categoría, pero creo que nos hemos quedado un poco parados. Estamos sufriendo en los duelos, tenemos que seguir creciendo en muchos aspectos. Podemos hacer más daño cuando robamos arriba. Son situaciones que intentamos trabajar y que sabemos que tenemos que crecer en ellas”.