Hidalgo explica cómo se produjo la lesión de Eddahchouri: "De la manera más surrealista"

Eddahchouri en el partido entre Deportivo y Sevilla en Riazor Patricia G. Fraga

Estaba claro que al Dépor había tenido muy mala fortuna con las lesiones en el parón, pero Antonio Hidalgo se encargó de arrojar luz sobre una de las situaciones para evidenciar que, efectivamente, al equipo blanquiazul lo miró un tuerto después de las primeras siete jornadas. El técnico lamentó las situaciones de Casadó, Aubameyang y, sobre todo, de Zakaria Eddahchouri, que tuvo que pasar por el quirófano por lesionarse en la muñeca "de la manera más surrealista".

El delantero neerlandés tuvo que ser intervenido y aunque muchos contaban con él para reaparecer en breve, Hidalgo sacó esa opción de la mesa. "Cuando se junta todo... se lo hizo con un balonazo. De la manera más surrealista. Tenía la mano extendida, se llevó un balónazo y así se produjo. Estará unas cuantas semanas fuera, no sé exactamente el tiempo, pero serán semanas. En otro tipo de lesión quizá podría jugar con una férula, pero tal y como ha sido la operación, serán semanas".

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El preparador deportivista explicó que en un principio todos pensaron que sería más leve, pero que en el momento de la operación se llegó a la conclusión de que la recuperación necesitaría de más tiempo y cuidados para volver a estar disponible. De esta forma, el Dépor afrontará el próximo mes de competición con Bil Nsongo como único delantero.