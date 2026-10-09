Hidalgo: "Es importante que los jugadores que entren tengan la mente abierta"

Bright Ede y Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo celebra como prácticamente todo el deportivismo el regreso de la competición después de un parón al que a todos se le ha hecho largo. El técnico espera que el Dépor mantenga las buenas sensaciones del inicio de Liga ante la Real Sociedad y repasa la última hora de su grupo, especialmente centrada en la evolución de los lesionados y los futbolistas tocados:

Ganas de volver. «Sí, con ganas de competición. Ha sido un parón largo; ya sabíamos que íbamos a tener más tiempo de lo normal. Poco a poco se acerca la competición, que es lo que queríamos. Veremos a ver cómo afrontamos las bajas. Nunca vienen en buen momento. Lo bueno del parón es que son semanas que restan sin competición. A ver qué evolución tienen; esperamos que vuelvan lo antes posible».

Internacionales. «La fatiga va a existir. Noubi ha jugado todos los minutos, Ede ha participado mucho y Giménez, menos, pero ha sido un viaje largo. Creo que todos llegan con tiempo suficiente para descansar».

Hidalgo explica cómo se produjo la lesión de Eddahchouri: "De la manera más surrealista" Más información

Tiempo de reflexión, cambios. «Sacas conclusiones de diferentes comportamientos, de lo que crees que va a funcionar y de lo que crees que no va a funcionar. Hemos trabajado más individualmente con algunos futbolistas, con y sin balón. Hay jugadores a los que les está resultando difícil, como Arnau y Barcia, pero que se han comportado genial».

Comas y Barcia. «Fuimos claros con ellos. Están participando unos compañeros y ahora va a ser complicado. Pero habla de lo que necesita un grupo: el trabajo que nadie ve y la postura que han adoptado de trabajar, así como que nosotros les demos su hueco cuando podemos».

Dépor diferente. «Siempre que pierdes jugadores de ese nivel, lo que viene después será algo diferente. No tenemos ese perfil concreto. Podemos adaptar a otros jugadores en esas posiciones. Pero, al final, la vida viene como viene: hay que aceptarla, buscar soluciones e ir con todo a San Sebastián».

Mal fario. «Lo primero que pensé es que es lo que hay. La vida viene como viene y hay que aceptarla como es. Toca buscar las situaciones que creamos convenientes para hacerle daño a la Real. Necesitamos que esos jugadores vuelvan lo antes posible, pero hay jugadores que vienen de demostrar que están preparados».

Amatucci. «Sí, está para jugar. Ha estado un par de semanas al margen del grupo. Hay que ver cuánta carga de minutos podrá soportar. Estuve hablando con él, me transmitió buenas sensaciones y estará disponible».

Reestructurar el ataque. «A eso es a lo que le estoy dando vueltas desde que supe las bajas que teníamos. Es importante ahora conjugar todo eso. Que los que puedan participar tengan la mente abierta para jugar en diferentes posiciones y se encuentren a gusto. Para mí, eso es lo principal. A partir de ahí, es ir jugando con las diferentes posibilidades que tenemos. Ya lo hemos hecho antes».

Una defensa plena en contraste con un ataque mermado en el Dépor Más información

Segunda parte ante el Betis. «Creo que esos 45 minutos fueron muy buenos. Pero, en el mundo del fútbol, lo que sirve un día no te va a servir tanto, porque la gente analiza mucho y te contrarresta. Fue una gran segunda parte, con mucha presencia, que es de lo que hablamos, más allá de si tenemos un delantero o dos. Si no tienes dos delanteros, necesitas que la gente que está ahí no salga mucho hacia fuera o venga muy abajo. Pero, con esa situación de la segunda parte, en la que van sucediéndose muchas cosas de las que hemos estado hablando, hay que sacar conclusiones de lo que podemos hacer o creemos que es lo mejor».

Cambios con las lesiones. «Te hace volver a pensar cosas: cómo poder seguir haciendo lo mismo con diferentes jugadores, pero que sigan estando cómodos en el terreno de juego. Para que, con y sin balón, lo que estás acostumbrado a hacer no sea diferente. A ver qué decidimos».

Yeremay. «Poco a poco se va acercando a su máximo. Él sigue exprimiéndose en los entrenamientos. Estamos aquí para hacerle ver a él y a todos que esto va de sufrir e ir con todo. También necesita tranquilidad y libertad dentro del terreno de juego para expresar su mejor versión».

Bil Nsongo. «Lo único que te puedo decir de Bil, aparte de lo futbolístico, es que todo lo bueno que le pase, merecido lo tiene. Es una persona espectacular, chico ejemplar, ilusión tremenda. Cuida a su gente, lo da todo por el club. Estoy contento por su debut, por la forma de hacerlo, y le animo a que siga empujando, que vaya a por más».

Sin goles. «Es de una pasta diferente. No percibo que esté ansioso porque no mete goles. Todos vemos lo que nos da. Va a estar cerca; nos da mucho en la presión, en la última línea, en la descarga, en el trabajo y en el hambre. Obviamente, como delantero quiere meter goles y queremos que lo haga, pero no lo noto ansioso».

De Zubieta a Anoeta. «Es un equipo con mucho potencial. Desde la llegada de Matarazzo tiene muchas variantes para ponerte en problemas. Diferentes problemas con jugadores en los costados. Lleva el balón de lado a lado y tiene gente diferencial en el último tercio. El año pasado hicieron un gran año y vamos a intentar hacer nuestro partido, saber dónde se le puede hacer daño».

Kevin y Ochoa. «Es probable que vengan con nosotros porque tenemos que tener recursos en el banquillo. También está Noé para ese centro del campo. Kevin está trabajando muy bien y haciendo un trabajo fenomenal desde que está con nosotros. Seguramente, como nueve solo no se encuentra cómodo; necesita alguien que lo complemente, pero está dando buenos minutos con nosotros».

Cantera. «Habla bien del trabajo que se viene haciendo. Hay jugadores que pueden ir acelerando pasos y está bien que se sientan cerca del primer equipo. Saben que tienen que seguir entrenando. Hemos podido ver a jugadores que vienen llamando a la puerta y estamos encantados de abrírsela».