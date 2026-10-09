El Deportivo presentará las cuentas de la temporada del ascenso el jueves 17 de noviembre

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas RCD

El Deportivo presentará las cuentas de la temporada 2025-26, que acabó en ascenso, el jueves 17 de noviembre, fecha en la que está prevista la primera convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. Así lo anunció el club en un comunicado publicado en la tarde de este viernes, en el que indica que el Consejo de Administración de la entidad acordó esta fecha en una sesión celebrada el pasado lunes.

La Junta General Ordinaria se celebrará a partir de las 9.00 horas en Riazor y, como viene siendo habitual, será de asistencia exclusivamente telemática de las personas accionistas y de sus representantes. Concretamente, podrán asistir las personas accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 1.500 acciones y que se encuentren inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

Para poder asistir telemáticamente a la Junta, las personas accionistas deberán inscribirse previamente. La fecha límite para esta inscripción son las 10.00 horas del día 13 de noviembre de 2026 a través de la página web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, registrándose y facilitando los datos e información requeridos o bien presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivismo.

Económico y social

En el punto primero del orden del día figura el examen y la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026, así como la aprobación de la gestión social. Además, se producirá una reelección de cargos del Consejo, que no cuenta desde agosto con José Vicente Fernández.

En el tercer punto del orden del día está fijada la "aprobación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 26/27". Ya en el cuarto epígrafe figura la "renovación de los auditores de cuentas del grupo que conforman el Deportivo y sus sociedades dependientes".