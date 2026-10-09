Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo presentará las cuentas de la temporada del ascenso el jueves 17 de noviembre

En la Junta General Ordinaria se reelegirán también los cargos del Consejo de Administración

Sergio Baltar
09/10/2026 17:31
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas
RCD
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo presentará las cuentas de la temporada 2025-26, que acabó en ascenso, el jueves 17 de noviembre, fecha en la que está prevista la primera convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. Así lo anunció el club en un comunicado publicado en la tarde de este viernes, en el que indica que el Consejo de Administración de la entidad acordó esta fecha en una sesión celebrada el pasado lunes.

La Junta General Ordinaria se celebrará a partir de las 9.00 horas en Riazor y, como viene siendo habitual, será de asistencia exclusivamente telemática de las personas accionistas y de sus representantes. Concretamente, podrán asistir las personas accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 1.500 acciones y que se encuentren inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

Para poder asistir telemáticamente a la Junta, las personas accionistas deberán inscribirse previamente. La fecha límite para esta inscripción son las 10.00 horas del día 13 de noviembre de 2026 a través de la página web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, registrándose y facilitando los datos e información requeridos o bien presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivismo.

Económico y social

En el punto primero del orden del día figura el examen y la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026, así como la aprobación de la gestión social. Además, se producirá una reelección de cargos del Consejo, que no cuenta desde agosto con José Vicente Fernández.

En el tercer punto del orden del día está fijada la "aprobación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 26/27". Ya en el cuarto epígrafe figura la "renovación de los auditores de cuentas del grupo que conforman el Deportivo y sus sociedades dependientes".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hidalgo da indicaciones a Noé Carrillo, con Angeliño de fondo, en el Deportivo-Oporto amigable

Abegondo llega de nuevo al rescate del Dépor
Xurxo Gómez
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas

El Deportivo presentará las cuentas de la temporada del ascenso el jueves 17 de noviembre
Sergio Baltar
Bil Nsongo conduce el balón en el Málaga-Deportivo

Altas, bajas y posible once del Dépor ante la Real Sociedad: innovando en ataque
Xurxo Gómez
Manuel Pablo sentado en el banquillo de Riazor en el partido contra el Cacereño

Manuel Pablo y la adaptación del Fabril a Primera RFEF: "Entramos bien en la categoría, pero nos hemos quedado un poco parados"
Jorge Lema