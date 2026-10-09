Altas, bajas y posible once del Dépor ante la Real Sociedad: innovando en ataque

Bil Nsongo conduce el balón en el Málaga-Deportivo Fernando Fernández

LaLiga regresa para el Deportivo, que este domingo (16.15 horas) visita Anoeta para medirse a la Real Sociedad. En el duelo de la octava jornada, Antonio Hidalgo deberá improvisar para diseñar un nuevo ataque deportivista, que pierde por primera vez a Pierre-Emerick Aubameyang.

El delantero gabonés fue operado del menisco hace más de dos semanas, pero el 'súper parón' de selecciones ha permitido al conjunto coruñés ganar tiempo. Sin embargo, la competición regresa y Antonio Hidalgo no podrá contar con el delantero africano, como tampoco dispondrá de un Zakaria Eddahchouri que, aunque ha venido siendo revulsivo, contaba con más opciones de participar por la baja del exfutbolista del Olympique de Marsella.

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No estarán en San Sebastián ni Aubameyang, ni Eddahchouri. Como tampoco lo estará Marc Casadó, la tercera ausencia en forma de lesión del equipo deportivista. El futbolista cedido por el Barça se lesionó frente al Betis, al igual que Auba, y no regresará probablemente hasta el año 2027.

Vuelve Amatucci

Sin esos tres futbolistas pero con los cuatro futbolistas que acudieron con sus selecciones (Giménez, Nsongo, Noubi y Ede) intactos a nivel físico, Hidalgo cuenta con sus diez defensas y recupera a Lorenzo Amatucci, que se perdió el encuentro ante el Betis por unas molestias en el aductor y ha estado entrenando al margen durante varios días.

Pese al retorno del pivote italiano, no sería de extrañar que el preparador deportivista fuese precavido con él y apostase por reservarlo de cara a la segunda parte. Sobre todo teniendo en cuenta que dispone de todos sus recursos habituales para la línea medular, incluido un Diego Villares que salió del ostracismo en el último encuentro firmando un gran partido culminado en el gol del empate frente al Betis. Además, para esa zona, Hidalgo incluso recupera a Noé Carrillo, que ya ha superado su esguince de tobillo.

El canterano, todavía con ficha del filial, se estrenará en una convocatoria en Primera División y probablemente lo hará acompañado de otros jugadores del Fabril como Kevin Sánchez o Martín Ochoa. Pese a todo, ninguno de ellos será de la partida.

Sí apunta a titular Yeremay Hernández, que ha convertido el parón en una 'minipretemporada' para ultimar su puesta a punto y, sin Aubameyang, parte con opciones de acompañar al flamante internacional Bil Nsongo en ataque.