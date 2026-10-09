Abegondo llega de nuevo al rescate del Dépor

Hidalgo da indicaciones a Noé Carrillo, con Angeliño de fondo, en el Deportivo-Oporto amigable Germán Barreiros

De las crisis surgen las mejores oportunidades. Y aunque el Deportivo no está, ni mucho menos, en una situación comprometida, las ausencias de Pierre-Emerick Aubameyang, Zakaria Eddahchouri y Marc Casadó obligan a Antonio Hidalgo a innovar. Con los problemas concentrados en la punta del ataque, al rescate del Dépor acude Abegondo. De nuevo, como ya sucediera en su noche más oscura, tras el descenso del 2020 al que prosiguieron cuatro largos años vagando por la tercera categoría del balompié nacional.

No salió a flote el club hasta que entendió que sus pilares pasaban, ineludiblemente, por entregarle parte del testigo al talento que brotaba de su cantera. Así, con Yeremay y Mella como grandes banderas secundados por otros como Villares, Barcia o Hugo Rama, los canteranos per se y los futbolistas ‘no canteranos’ pero sí con pasado en Abegondo ejercieron de elemento determinante para salir del barro.

Y es que al margen del trascendental nivel futbolístico, el club encontró en estos jugadores —y en otros como Lucas Pérez— una fórmula de identificación con la grada que potenció esa unidad equipo-afición que fue fundamental para que el Deportivo culminase la gran remontada de la segunda vuelta con el ascenso directo a Segunda.

Mucha presencia

Durante aquel duro curso, Mackay —hasta su salida en enero—, Barcia, Villares, Hugo Rama, Mella y Yeremay conformaron el grupo de jugadores del primer equipo con pasado en las categorías inferiores del club. Pero a ellos se les unieron Rubén López, Martín Ochoa y otros futbolistas llegados desde el Fabril, que llegaron a copar hasta 12 puestos de los 23 disponibles en las convocatorias de Imanol Idiakez.

Después de varios encuentros con diez ‘hijos de Abegondo’ convocados, el 10 de diciembre del 2023, ante el Sestao River, el técnico vasco citó a media docena de futbolistas con pasado en el filial blanquiazul o que, en aquel momento, directamente tenían ficha con el ‘B’. Frente al conjunto vasco, en Riazor, se vistieron de corto Barcia, Villares, Yeremay, Hugo Rama, Mella, Kevin Sánchez, Mackay, Alberto Sánchez, Ochoa, Rubén López, Lachèvre y Marotías. Finalmente, solo los seis primeros tuvieron minutos. Pero aquel día, que acabó en triste empate, el Dépor alcanzó la cúspide en cuanto a presencia de futbolistas en el primer equipo formados en Abegondo.

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Desde entonces, el número decayó y en Segunda únicamente se alcanzaron los ocho como máximo registro. En la temporada 2024-25 se llegó a ese número en la visita a Almería. Las bajas precisamente de Yeremay y Mella —unidas a la de Lucas— abrieron la puerta a que entrasen en la lista de Óscar Gilsanz canteranos como Kevin Sánchez, Adrián Guerrero, Samu Fernández o Pablo García, además de un Alejandro Alfaro que era uno de sus hombres de confianza en el Fabril. A ellos se unieron como titulares Barcia, Villares y Hugo Rama. Ya el curso siguiente fue la visita al Andorra el momento de máxima presencia de ‘canteranos’ en liga. Loureiro, Barcia, Villares y Yeremay fueron titulares, mientras que Mella y Bil entraron en la segunda parte y Noé y Rubén siguieron el partido desde el banco.

El más alto

La cifra se superará mañana, cuando en la hoja de partido aparezcan nueve futbolistas con formación en el Dépor. Porque Hidalgo responderá a las bajas de Zaka y Aubameyang con las citaciones de Kevin y Ochoa. Así lo dejó caer ayer el técnico, que dispuso de ambos también para el penúltimo entrenamiento antes de partir a San Sebastián, donde la más que probable ausencia de Barcia impida que el número de jóvenes de la base alcance la decena.

Serán, al margen de los fabrilistas ya mencionados, Loureiro, Angeliño, Villares, Mella, Yeremay, Bil Nsongo y un Noé Carrillo que también regresa. Abegondo acude al rescate.