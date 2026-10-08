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Dépor

Una defensa plena en contraste con un ataque mermado en el Dépor

Hidalgo solo dispone de un delantero centro, pero a cambio cuenta con todos sus zagueros para medirse a la Real

Omar Bello
Omar Bello
08/10/2026 20:30
08 octubre 2026Entrenamiento del Deportivo en Abegondo
Loureiro y Altimira, en una sesión de trabajo en las instalaciones de Abegondo
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El Dépor afronta el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad con tres bajas confirmadas por lesión, pero lo cierto es que Antonio Hidago puede preparar ese partido con la tranquilidad de tener las espaldas bien cubiertas. Y es que, además del centrocampista Casadó, las bajas de Aubameyang y Zaka afectan a la parcela de ataque del Dépor, dejando a Nsongo como única referencia pura. Pero esa situación de debilidad arriba contrasta con la actual situación de la parcela defensiva. En esa zona del campo, el técnico blanquiazul tiene a todos sus efectivos disponibles.

Antonio Hidalgo podrá elegir entre todos los zagueros disponibles de su plantilla. Tres de ellos han tenido durante este parón liguero compromisos con sus respectivas selecciones, pero afortunadamente han regresado en perfectas condiciones y  trabajan ya con normalidad en Abegondo. Dos de ellos compitieron en categoría sub-21. Se trata del polaco Brigt Ede y del belga Lucas Noubi, que afrontaron los encuentros clasificatorios para el Europeo de la categoría. El otro es José María Giménez, que en esta ventana superó el centenar de partidos con la selección absoluta, de la que es todo un referente.

Así, Ede, Noubi y Giménez son tres de las opciones que maneja Hidalgo para formar su pareja de centrales en Anoeta, pero no las únicas. En esa lista también se encuentra Miguel Loureiro, un hombre importante en los planes de Antonio Hidalgo. El de Cerceda sigue siendo un jugador muy valorado por el técnico, aunque en este curso haya perdido la etiqueta de titular indiscutible que sí tenía la pasada campaña en la división de plata.

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Un intercambio muy internacional entre Bil Nsongo y Giménez

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Además, Aranau Comas y Dani Barcia estarán a disposición de Antonio Hidalgo, aunque ninguno de ellos está teniendo presencia en los primeros encuentros de esta temporada. Aunque durante la temporada pasada sí que tuvieron minutos y contribuyeron desde dentro del terreno de juego a la consecución del objetivo del ascenso, la llegada de nuevos efectivos les ha cerrado a ambos las puertas de la titularidad. E incluso de las convocatorias.

Además de los centrales, Hidalgo también cuenta con todos sus laterales. Las molestias de Altimira ya son historia, y Ximo Navarro también está disponible en el flanco diestro. En la parte zurda, Angeliño ya cumplió sanción y acumuló minutos en el parón, aunque en partidos amistosos. Así, el de Coristanco compite por el puesto de titular con Quagliata, siempre titular en Liga hasta ahora menos ante el Betis.

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