Un intercambio muy internacional entre Bil Nsongo y Giménez

Imagen compartida por Giménez en sus redes sociales

Los dos internacionales absolutos del Dépor en el último parón ya preparan, junto al resto de sus compañeros, el encuentro de este fin de semana ante la Real Sociedad en Anoeta. Ambos fueron protagonistas con sus respectivas selecciones en los últimos días. El uruguayo José María Giménez superó el centenar de partidos con la 'Celeste', mientras que el camerunés Bil Nsongo anotó su primer gol con el combinado africano.

En su regreso a Abegondo, han decidido intercambiar las camisetas de sus respectivas selecciones. Así, en una imagen compartida por Giménez en redes sociales, cada uno posa con la camiseta de su compañero.

La camiseta del uruguayo, incluso, está dedicada especialmente para el camerunés. "Para mi hermano Bil, con mucho cariño", escribió Giménez junto a su firma.

Nsongo y Giménez, en Abegondo, en la imagen compartida por el uruguayo

Y es que el Dépor no solamente ha regresado a Primera, sino que también vuelve a ser referencia en el panorama internacional, con varios de sus futbolistas convocados. Al margen de Giménez y Bil, esta vez fueron también citados en categoría sub- 21 Bright Ede, con Polonia, y Lucas Noubi, con Bélgica.