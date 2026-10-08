Pablo Insua, ex del Dépor, ya compite como capitán en su nuevo destino internacional

Debut de Pablo Insua, ex del Dépor, con el Ratchaburi FC, su nuevo club en Tailandia Ratchaburi FC

Pablo Insua continúa ampliando su carrera lejos del fútbol español. El central de As Pontes, formado en la cantera del Deportivo y exjugador del primer equipo blanquiazul, ha encontrado destino en Tailandia. A sus 33 años, el defensa se ha incorporado al Ratchaburi FC, conjunto de la máxima categoría del país asiático, después de haber quedado libre tras su salida del Real Zaragoza.

El zaguero llega a una competición en la que coincidirá con varios futbolistas españoles y que se ha convertido en un destino cada vez más habitual para jugadores procedentes de España. Insua ya ha tenido la oportunidad de estrenarse con su nuevo equipo. Lo hizo como titular y capitán en el ASEAN Club Championship, competición internacional en la que el Ratchaburi participa esta temporada. Su siguiente posible aparición en un torneo continental puede producirse el 13 de octubre, cuando su equipo visite al Kyoto japonés en la Liga de Campeones asiática. El conjunto tailandés está encuadrado en la zona Este, con un cuadro de 16 equipos.

El secreto del éxito de Filipe Luis: “Fue él quien me convirtió en entrenador” Más información

El fichaje supone un nuevo capítulo en una trayectoria que le ha llevado por distintas etapas del fútbol profesional español. Después de salir del Dépor, Insua pasó por el Sporting de Gijón, el Huesca y el Schalke 04, antes de regresar a España. En las últimas temporadas vistió las camisetas del Granada y del Zaragoza. En el conjunto nazarí las lesiones limitaron su participación y disputó solo 16 encuentros. Su experiencia más reciente fue en La Romareda, donde tuvo un papel importante pese al descenso del equipo aragonés a Primera Federación.

Su llegada a Tailandia se produce después de que durante el verano se relacionase su nombre con diferentes opciones del fútbol español. Finalmente, Insua ha apostado por una experiencia internacional en una liga que cuenta con una creciente presencia de jugadores españoles.

Otro ex del Dépor, rumbo a Bangkok

El fútbol tailandés también ha incorporado estos días a otro jugador con pasado deportivista. Hugo Rama se ha comprometido, según adelantó @infutbolgalicia con el BG Pathum United, club de Bangkok, para disputar la Champions League asiática 2. El centrocampista de Oroso estará inicialmente hasta diciembre y, por las limitaciones de extranjeros en la competición doméstica, no podrá participar de momento en la Thai League.