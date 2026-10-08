Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, durante su etapa como técnico del Hoffenheim TSG Hoffenheim

Cuando Pellegrino Matarazzo debutó en el banquillo del Hoffenheim, el 11 de febrero de 2023 ante el Leverkusen, Angeliño estaba en el once. El lateral zurdo, cedido por el RB Leipzig en el trueque con David Raum, llevaba seis meses en el club y jugó 64 minutos en una derrota por 1-3. Empezaba así una convivencia de tres meses y medio con el técnico al que este domingo, a las 16.15 horas, volverá a ver en Anoeta.

Angeliño había explicado meses antes, en la revista oficial del club, dónde se sentía mejor. "Lo que más me gusta es jugar con línea de cuatro porque estoy aún más involucrado en el juego de construcción y puedo demostrar mis puntos fuertes en el balón”, dijo en octubre de 2022. Por delante de una línea de tres, añadió: “Puedo ser un poco más ofensivo”, aunque tocando “menos balón”. Matarazzo, que había sustituido a André Breitenreiter el 8 de febrero, decidió apostar por jugar con tres centrales y lo situó como carrilero izquierdo.

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Los números de aquel tramo juntos muestran al de Coristanco como un fijo. Angeliño participó en los 15 partidos restantes de la segunda vuelta, con 1.085 minutos de los 1.350 posibles, y dio cuatro asistencias, ante Werder Bremen, Schalke, Eintracht y Stuttgart. Solo perdió protagonismo en dos jornadas seguidas de marzo, frente al Friburgo y el Hertha, en las que sumó 22 minutos. Poco después, Matarazzo habló en Kicker sobre Angeliño, antes de la visita al RB Leipzig, el club propietario del jugador por aquel entonces. "Disfruto cada día trabajando con él", dijo el técnico, que lo describió como “un jugador tácticamente muy inteligente con una técnica excelente”. Aun así, no se mojó sobre el futuro del gallego en el Hoffenheim, ya que la opción de compra era de 20 millones de euros, demasiado alta para el club de Sinsheim.

La carrera de Rino Matarazzo, como la de Angeliño, tampoco había transitado por los cauces habituales. Nació el 28 de noviembre de 1977 en Nueva Jersey, hijo de inmigrantes italianos, y el italiano fue su primera lengua. Creció siguiendo al Nápoles de Maradona y estudió Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Columbia, donde jugó junto a sus hermanos. Intentó probar suerte en Italia sin éxito. A los 22 años, un ojeador alemán lo vio jugar con amigos en Estados Unidos y le ofreció fichar por el Eintracht Bad Kreuznach, de cuarta división.

Angeliño, actual jugador del Deportivo, durante su etapa en el Hoffenheim TSG Hoffenheim

Se quedó en Alemania. Jugó nueve años, con 142 partidos de Regionalliga y uno de Copa con el Wattenscheid ante el Werder Bremen, y se retiró a los 32. A los 28 había pasado al equipo reserva del Núremberg, club donde empezó a entrenar y donde pasó siete años en la cantera. Los cursos de entrenador los hizo junto a Domenico Tedesco y Julian Nagelsmann, con quien compartió habitación en la escuela de Hennef. En 2017 llegó al Hoffenheim de Nagelsmann, primero con el sub-17 y desde enero de 2018 como ayudante, en una temporada en la que el club terminó tercero, su mejor clasificación en la Bundesliga.

En diciembre de 2019, el Stuttgart, en Segunda, lo nombró primer entrenador. Matarazzo devolvió al club a la Bundesliga esa misma temporada con 62 goles y lo mantuvo en la élite, con una permanencia decidida en la última jornada de la 2021-22, hasta su destitución en octubre de 2022, con el equipo todavía sin ganar en Liga en ese nuevo curso. Cuatro meses después volvió al Hoffenheim, ahora como primer entrenador y con el equipo decimocuarto, y allí tuvo en Angeliño a su jugador indiscutible en la izquierda. Sumó 17 de 45 puntos en 15 partidos y el club terminó duodécimo, a salvo del descenso. La temporada siguiente lo clasificó para la Europa League y a finales de 2024 lo destituyeron con el equipo rozando los puestos de descenso. Aun así, ese año sonó como candidato a seleccionador de Estados Unidos, puesto que acabó ocupando Mauricio Pochettino.

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Pasó un año sin equipo hasta que la Real Sociedad lo firmó el 20 de diciembre de 2025, tras destituir a Sergio Francisco, con un contrato hasta junio de 2027 y el equipo a dos puntos del descenso. El presidente, Jokin Aperribay, ha contado en alguna ocasión que consultó a una inteligencia artificial antes de contratarlo y que la primera respuesta fue negativa. Matarazzo nunca había trabajado en el fútbol español. Se encontró la Copa en octavos de final, contra Osasuna, eliminó al Athletic en semifinales (2-0 global) y el 18 de abril derrotó al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis de la final. Fue el cuarto título copero de la Real y el primero desde el de abril de 2021, la final de la edición 2019-20, aplazada por la pandemia. Matarazzo se convirtió además en el primer entrenador estadounidense en ganar un gran torneo europeo.

En la celebración, ante más de 100.000 personas en San Sebastián, se atrevió a hablar en euskera desde el balcón del ayuntamiento. "Voy a intentar hacerlo en euskera, así que pido perdón por los errores", avisó el técnico, que en el mismo acto bromeó con su altura, que roza casi los dos metros: "No creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo", dijo.

La Real acabó la pasada campaña en la décima posición y actualmente juega la Europa League gracias a la clasificación vía título de Copa. Este curso es octava, con 10 puntos, los mismos que el Dépor.

Angeliño, actual jugador del Deportivo, durante su etapa en el Hoffenheim TSG Hoffenheim

Que Angeliño esté hoy en el Dépor, aunque sea cedido, responde a un deseo que ya había expresado en su etapa en el Hoffenheim, cuando el club coruñés jugaba en la tercera categoría. Preguntado por si le gustaría volver a su tierra natal, respondió que sí, sin dudarlo. "Absolutamente. Ese es mi gran sueño. Quiero terminar mi carrera en el Deportivo", afirmó. Y añadió. "Algún día quiero volver a usar la camiseta azul y blanca. En cuanto a los colores, ya encajo aquí, tal vez por eso me siento tan cómodo con el TSG (Hoffenheim)".

Angeliño, que llega al partido tras el parón internacional intentando recuperar su mejor nivel y con la competencia de un gran Quagliata en el lateral izquierdo, arrancará, salvo sorpresa, desde el banquillo. Aun así, Anoeta puede volver a reunirlos más de tres años después de su último partido juntos, el 27 de mayo de 2023 en Stuttgart, en el que Angeliño dio una asistencia y jugó los 90 minutos. Matarazzo llega como campeón de Copa con la Real. Angeliño, defendiendo al equipo de su vida, en otro país y otra liga.