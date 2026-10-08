Lucas Noubi, de 0 a 270 para reclamar su sitio en el Dépor

Lucas Noubi en el banquillo durante el Dépor-Betis JAVIER ALBORÉS

El Deportivo empieza a recuperar la normalidad después del parón extralargo de selecciones y eso implica, cuando uno está en la élite, ir repatriando poco a poco a sus futbolistas internacionales. Entre los jugadores que han tenido que viajar durante esta ventana de fechas FIFA, uno como Lucas Noubi ha aprovechado especialmente para reivindicarse y recordarle a Antonio Hidalgo que sigue siendo el proyecto de central que consiguió asentarse en Segunda División con apenas 20 años y en el que había confiado para iniciar la temporada.

Porque Noubi empezó la Liga como titular y siendo el principal baluarte de la defensa del Deportivo, pero se marchó con Bélgica sub-21 sin que ese rol estuviese tan asegurado. La llegada de José María Giménez supuso ceder el bastón de mando, aunque eso no era necesariamente malo para un joven que todavía tiene un largo camino por recorrer hasta asentarse en la máxima categoría. Siguió jugando y fue el elegido por el técnico para acompañar al uruguayo en los primeros partidos con el mercado cerrado. Tanto es así que el belga es el central con más minutos en esta campaña (450) después de jugar cinco partidos. Los cinco completos. Fueron además las cinco primeras jornadas, pero ahí se paró el reloj.

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Con el condicionante de la semana de tres partidos antes de poner fin al primer esprint de la Liga, Hidalgo decidió sentar a Noubi no solo ante el Sevilla, un encuentro con importantes rotaciones por la cercanía del duelo anterior con el Getafe. Sino también frente al Betis unos días después. Y es que el jugador formado en el Standard de Lieja ha estado lejos de ser una pieza consistente en el eje de la zaga esta temporada. Por supuesto, ha dejado detalles que muestran su potencial y poderío, evidenciando que en poco tiempo estará preparado para ser importante en Primera División e incluso cotas mayores, pero también ha cometido errores, a menudo fruto de la falta de concentración, que le han costado sustos o directamente goles al Dépor. El despiste ante el Elche para el remate de Aguado, el penalti en Málaga o su mala primera parte en el Coliseum fueron llenando poco a poco el vaso de la paciencia de Hidalgo, que decidió mandarlo al rincón de pensar unos días antes del parón. “Cuando está muy concentrado, es un central de gran nivel. Es un aspecto en el que incidimos mucho con él”. Esta frase del preparador blanquiazul después del partido de Copa, que también aplicaba a Dani Barcia, sigue igual de vigente meses después.

Garantía internacional

El caso es que la ración de banquillo no le ha pasado factura a Lucas Noubi en lo que a galones internacionales se refiere. El seleccionador belga ya había seguido confiando en él la temporada pasada, después de un inicio duro en A Coruña tras pasar prácticamente en blanco su última campaña en Lieja. La defensa del combinado sub-21 sigue liderada por el central blanquiazul, que en esta ventana ha disputado pleno de minutos (270) cuando su equipo se estaba jugando el pase a la Eurocopa del próximo verano en Serbia y Albania. Y con él a los mandos han conseguido el objetivo con puerta a cero incluida en el decisivo choque frente a Dinamarca (0-0).

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Se espera que Noubi llegue a lo largo de este miércoles a A Coruña y que mañana jueves se ponga ya a las órdenes de Hidalgo con la confianza que le da haberse reivindicado con su país. Algo que, en todo caso, no le garantiza regresar al once titular ante la gran competencia con la que cuenta en la línea de cobertura deportivista. Porque ahora mismo el centro de la defensa es una de las zonas mejor cubiertas en la plantilla herculina, con dos puestos para repartir entre tres internacionales que vienen de tener un papel destacado en el panorama internacional. A lo que hay que sumar a Miguel Loureiro. Bright Ede se ha asentado a los 19 años en la sub-21 de Polonia, con la que también ha conseguido la clasificación a la Euro como mejor segunda. Y Giménez ha recuperado terreno en Uruguay para empezar a ganarse el favor del nuevo seleccionador Diego Forlán.

Polaco y charrúa formaron la última pareja ante el Dépor e Hidalgo tiene ahí uno de los principales dilemas de cara al encuentro con la Real Sociedad. Bendito problema. Porque si todos mantienen el nivel, el que gana es el Dépor.