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Dépor

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces anuncian un acuerdo con el Dépor que pone fin al conflicto de Marathón Inferior

Los tres colectivos han publicado un comunicado en el que confirman la revocación del documento de condiciones particulares para los abonados de esa grada

Eder Pereira
Eder Pereira
08/10/2026 20:04
Lance del Dépor-Elche de la jornada 1 de Primera División en Riazor, con la grada de Marathón Inferior teñida de camisetas naranjas en protesta por las condiciones especiales asociadas a la renovación del abono en esa grada
Marathón Inferior, teñido de camisetas naranjas durante el Dépor-Elche de la jornada 1
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La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces han anunciado un acuerdo con el Deportivo que cierra el conflicto por las condiciones particulares de Marathón Inferior. Según el comunicado de los tres colectivos, el pacto, ratificado en una reunión con el club el 23 de septiembre, implica "a revogación do documento de condicións particulares", que definen como "o noso obxectivo fundamental".

El conflicto se inició el 7 de julio con la publicación de ese documento. A partir de ahora, el abono de Marathón Inferior se regirá por las condiciones generales de contratación de abonos, a las que se añade un anexo con "as novas cláusulas que establecen o proceso de identificación e de cesión do abono".

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El anexo consta de 14 cláusulas sobre identificación y control de acceso, tratamiento de datos personales y cesión de abonos. Los colectivos precisan que la persona beneficiaria "deberá proporcionar copia do anverso do seu DNI" y que la cesión tendrá que hacerse siempre "a través da canle oficial establecida para evitar posibles infraccións".

Para que el anexo entre en vigor, el club habilitará en las próximas horas, según dicta el comunicado, un mecanismo en el Área Privada del Abonado. Cada socio de Marathón Inferior deberá leerlo de forma "íntegra" y aceptarlo marcando la casilla correspondiente. Una vez hecho esto, quedará sin efecto el documento anterior de condiciones particulares.

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El texto también recoge el compromiso de los colectivos de "erradicar os cánticos que poidan derivar en sancións económicas para o club". Los tres colectivos consideran que el resultado de la negociación fue "todo un éxito" y que el acuerdo es "satisfactorio" para todas las partes implicadas. Además, atribuyen el logro a la movilización de la afición desde la primera asamblea informativa, celebrada el 9 de julio.

El comunicado subraya que el acuerdo "non é un punto e final". Los colectivos se comprometen a seguir trabajando para evitar una subida indiscriminada de los precios de los abonos en próximas temporadas y para mejorar las condiciones de las gradas.

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