El reto de Pablo Martínez, el 'hombre ascenso' que capitanea al Nimes en la cuarta categoría

Pablo Martínez, capitán del Nimes y ex del Dépor, aplaude a sus aficionados tras un partido con su actual equipo Nimes

Pablo Martínez es sinónimo de ascenso. Lo ha conseguido siete veces. A los 37 años, después de haber pasado por España y Francia, de jugar en multitud de categorías, de levantar un título con el Estrasburgo y de cerrar su etapa en A Coruña en 2025 con el ascenso del Dépor a Segunda en la 2023-24, el central espera hacer lo que mejor sabe donde empezó todo. El octavo ascenso ya está en su punto de mira. Lo intenta conseguir con el Nimes, su club de formación, líder actual de la cuarta categoría francesa.

El Nimes marcha primero en el grupo C de National 1 después de un arranque de temporada en el que aún no conoce la derrota. El equipo suma cinco victorias y un empate en las seis primeras jornadas y Pablo Martínez, uno de los veteranos del vestuario y capitán, representa buena parte de la identidad que quiere recuperar el club. El pasado curso se quedaron a las puertas del ascenso y esta vez han iniciado el campeonato pisando el acelerador a fondo para no tropezar de nuevo con la misma piedra.

“Estoy feliz de haber vuelto en 2025 y de poder ayudar al club de mi ciudad. Después de un período difícil, vamos a intentar devolverlo lo más rápido posible al nivel profesional”, explicó recientemente. Además del valor sentimental de su regreso, Pablo Martínez volvió para competir y contribuir a devolver el prestigio perdido a un Nimes que llegó a participar en la extinta UEFA y a ser subcampeón de la primera división francesa en cuatro temporadas, en las décadas de los 50 y 70.

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Pablo Martínez, el ‘hombre ascenso’ conoce bien el camino. El primero de los siete que ha logrado llegó en la temporada 2008-09 con el Mallorca B, entonces en Tercera. Después comenzó una particular colección en el fútbol francés. En la 2009-10 subió con el Pays d’Uzès a la cuarta categoría y, tras un paso por el Martigues, volvió al Uzès para lograr en la 2011-12 el salto a National, la tercera categoría. Con el Martigues había conseguido otro ascenso en la 2010-11 al cuarto escalón del fútbol galo.

El repóquer se produjo con el Gazélec Ajaccio. Dos temporadas, dos ascensos consecutivos, de National a Ligue 2 en 2013-14 y de Ligue 2 a Ligue 1 en 2014-15. En dos cursos pasó de la tercera división a la máxima categoría. Después vistió las camisetas del Angers, el Estrasburgo y el Nimes, con una experiencia especial en Alsacia. En 2019 conquistó con el Estrasburgo la Copa de la Liga francesa, disputando además los cinco partidos del torneo, incluida una final que acabó en empate ante el Guingamp y se resolvió en los penaltis.

El último, con el Dépor

Entonces apareció el Dépor. Pablo Martínez llegó a A Coruña en el verano de 2022 y terminó convirtiéndose en uno de los rostros reconocibles de un equipo que logró salir en la campaña 2023-24 del barro del tercer escalón del fútbol español. Ese es, por el momento, su último ascenso de su carrera, el séptimo. El central dejó A Coruña con 95 partidos oficiales y cuatro goles como deportivista y regresó a Nimes para portar el brazalete y ponerse otra vez delante de un reto conocido.

“Es un orgullo ser el capitán del club y de la ciudad”, señaló el defensa. Junto a Clément Depres, otro canterano que regresó al equipo, pretende que el vínculo entre plantilla y grada sea algo más que una cuestión sentimental. “Incluso si somos menos buenos, en el momento en que lo damos todo sobre el campo, los aficionados lo ven. Esa es mi filosofía desde hace años. Tratamos de hacerlos sentir orgullosos”.

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El inicio de Liga le permite mirar hacia arriba con motivos de peso. “En este momento, no veo que venga nada que nos pueda descarrilar”, dijo recientemente, antes de poner freno al entusiasmo. “Pero no hay que relajarse. Estoy seguro de que el grupo está preparado para el resto de la temporada”.

Pablo Martínez ya sabe lo que es lograr siete ascensos. El próximo, si llega, tendrá un sabor especial. Será el octavo y será en casa, donde empezó su historia como futbolista.