El reinicio tras el parón, la próxima frontera de Josema Giménez

Josema Giménez en el partido entre el Dépor y el Villarreal EFE / Kai Forsterling

Josema Giménez está de vuelta en A Coruña después de convertirse en centenario en Uruguay para proseguir con el objetivo claro que se ha marcado esta temporada. Al central charrúa le hicieron entender y entendió que su etapa en el Atlético había terminado, lo que avivó una llama interior que lo ha llevado a afrontar el curso con un doble reto. El primero colectivo, el de acelerar los plazos del proyecto del Deportivo y permitirle hacer una transición tranquila en su regreso a Primera División, convirtiéndose en uno de los referentes capaces de liderar un grupo joven y con pocas horas de vuelo en estas latitudes. El segundo, ya individual, jugar lo máximo posible con continuidad para reivindicarse y demostrar que su físico está todavía preparado para competir en la máxima élite durante los próximos años.

Porque ahí están las únicas dudas con Giménez, que mientras ha estado sano ha respondido siempre en escenarios de exigencia límite. Él mismo es consciente de que son las lesiones las que lo han apartado del primer escalón y el mero hecho de mencionar el tema saca su tono más desafiante. Incluso se le notó molesto con la cuestión. “Vengo con mucho rodaje de minutos, vengo de jugar las dos jornadas y la pretemporada. No me he perdido ningún entrenamiento. Vengo superbien a nivel físico”. Así de seguro se mostraba en su presentación, palabras que en el último mes ha respaldado con hechos como blanquiazul.

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Porque después de una campaña pasada que empezó torcida por culpa de una lesión en el Mundial de Clubes que lo tuvo KO hasta finales de octubre, el central uruguayo ha comenzado el presente curso estando siempre disponible para sus entrenadores. En las primeras jornadas para Simeone, que lo utilizó en dos encuentros como epílogo en el Atlético, y a partir de ahí para un Antonio Hidalgo que ha confiado en su palabra para darle la titularidad nada más poner un pie en Abegondo. Ha jugado cuatro partidos con el Dépor (todos desde su llegada el último día del mercado de fichajes) en 15 días, convirtiéndose en uno de los futbolistas de la plantilla con más minutos desde que se bajara la persiana estival (329 de 360 posibles), incluyendo dos encuentros completos en la última semana de tres partidos.

Siguiente reto

Y con estos precedentes llega Giménez a la que será su próxima frontera en esa carrera personal contra las lesiones que el año pasado apenas le permitieron iniciar en 16 encuentros. Ante la Real Sociedad apunta a firmar su quinta titularidad antes de la primera quincena de octubre, aunque para ello tendrá que superar el largo viaje que lo ha traído de vuelta a A Coruña después de una gira amistosa de la selección celeste por el continente asiático.

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El superparón de selecciones no ha sido excesivamente exigente en lo que se refiere a los encuentros, todos amigables, ni tampoco en la carga de minutos. El charrúa entró en el segundo tiempo ante Japón, no jugó ante Corea del Sur y fue titular ante India en el cierre. Pero casi tan importante como eso son las horas y kilómetros de avión para la vuelta a Galicia y la propia recuperación del viaje.

Gíménez e Hidalgo tienen tres sesiones por delante para recuperar y ponerse a punto para una visita a San Sebastián para jugar en Anoeta dos años después de su última visita. El técnico deportivista tendrá que evaluar bien la situación de tres de sus centrales de cara al duelo contra el conjunto txuri-urdin, ya que, además del excolchonero, Bright Ede y Lucas Noubi también han viajado y han tenido minutos con sus selecciones durante este parón.