El Europeo sub-21 y la Copa de África amenazan la próxima pretemporada del Dépor

Bright Ede, central del Dépor, conduce el balón durante un partido de Liga ante el Valencia Quintana

El Deportivo podría afrontar el próximo verano con una pretemporada condicionada por las convocatorias internacionales, una posibilidad que se ha abierto paso en esta ventana de selecciones y que afecta, en distinto grado, a varios futbolistas de la plantilla. Lucas Noubi y Bright Ede jugaron todos los minutos de la última ventana, en la que Bélgica y Polonia lograron el pase directo al Europeo sub-21, y esa continuidad los sitúa como los casos más firmes, aunque la lista definitiva dependerá de cómo transcurra la temporada.

El Europeo sub-21 se disputará del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en Albania y Serbia, con ocho sedes repartidas entre ambos países, y llega apenas dos semanas después de que se dispute la última jornada de la Liga 2026-27, el 30 de mayo. Si ambos fueran convocados y su selección alcanzara la final, el descanso, que suele rondar entre tres y cuatro semanas tras una cita así, los llevaría hasta finales de julio y les haría perderse buena parte de la pretemporada, con una reincorporación a pocos días de que arranque la Liga 2027-28 a mediados de agosto. Una eliminación en la fase de grupos, hacia el 24 de junio, los devolvería más de una semana antes.

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Junto a ellos aparecen otros nombres con posibilidades de disputar el torneo. Lorenzo Amatucci, nacido en 2004, entra en el límite que fija la UEFA, que exige haber nacido a partir del 1 de enero de ese año, y su Italia también está clasificada. David Mella, de 2005, cuenta a su favor con la experiencia del Mundial sub-20 y del Europeo sub-19 con España, aunque su escasa participación con el Deportivo en el arranque de curso le aleja de las quinielas, al menos por el momento. Jonathan Asp Jensen depende todavía de Dinamarca, que debe superar la repesca y conocerá rival en el sorteo de este viernes en Nyon.

El caso de Bil Nsongo es distinto porque su horizonte está en la selección absoluta. El delantero debutó con Camerún en esta ventana y la próxima Copa de África se disputará del 19 de junio al 17 de julio de 2027 en Kenia, Uganda y Tanzania, aunque su selección aún no tiene el billete. Camerún lidera el grupo con cuatro puntos, tras ganar a Comoras con una asistencia del propio Bil y empatar con la República del Congo. Le siguen en la tabla Namibia y Comoras con tres, de modo que las dos plazas de clasificación siguen abiertas cuando todavía acaba de empezar esta fase. Si Camerún llegara a las últimas rondas de la Copa de África, el descanso de Bil se alargaría hasta entrado agosto.

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En conjunto, el escenario más exigente para el club blanquiazul sería que varios jugadores coincidieran en torneos que se solapan casi por completo con la pretemporada, lo que obligaría a planificar cargas y amistosos sin ellos. Por el momento es demasiado pronto, pero la ventana ha dejado a Noubi y Ede como los que están más cerca de un verano distinto, a Amatucci y Mella con opciones dispares, y a Asp Jensen y Bil, cada uno en distinta medida, pendientes de que sus selecciones consigan la clasificación definitiva.