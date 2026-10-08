Aubameyang y su recuperación: "Las muletas ya están fuera, estoy empezando con la bici"

Aubameyang con el premio Estrella Galicia JAVIER ALBORÉS

El impacto de Pierre-Emerick Aubameyang en su puesta de largo con el Deportivo sigue resonando pese a la lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta bien entrado noviembre. El delantero recibió este jueves el premio Estrella Galicia al mejor jugador blanquiazul en septiembre y, como siempre con una sonrisa en la cara, habló sobre cómo va su recuperación, el momento en el que se produjo la lesión y sus sensaciones de cara a un regreso al césped:

Premio. “Estoy muy contento con el premio. Colecciono muchos premios en mi carrera, pero este es muy especial. Para mí es como un 'gracias' grande de la afición, de la gente aquí en Galicia, y estoy muy contento”.

Recuperación. “No sé lo que me queda, pero cada día estoy mejorando. Ya las muletas están fuera. Caminando poco a poco. Estoy empezando con la bici, pero vamos a ver. Lo más importante es no sentir molestias en la rodilla y, de momento, bien”.

Plazo concreto. “Voy a ir poco a poco. Lo que va a determinar el tiempo es cuando salga al campo, cuando me vea correr. Pienso que eso será lo más importante; ahí ves las sensaciones y cómo estás de verdad. De momento, gimnasio, estoy haciendo bicicleta… el Tour de Francia, casi. Lo que me han dicho es entre 6 y 8 semanas… pero a ver cómo va la cosa. De momento está mejorando día a día. ¿Volteretas? Seguro, 100 por 100. Primero recuperarme, pero luego veremos más volteretas”.

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Cuándo lo notas. “Durante el partido. En la acción misma. Era un córner, fui con la pierna derecha en alto para salvarla, que no saliera. Y al aterrizar me hice daño. Pensé que a lo mejor pasaba, pero en los esprints de después no podía ir al 100 por 100. Ahí tenía pinta de que no estaba bien. Después del partido, como estás en caliente, no lo sientes mucho, pero el día después me levanté fatal. Y ahí ya dije que teníamos que mirar lo que tenía”.

Cómo lo llevas. “Es la primera vez que tengo una lesión así. Los primeros días, cuando el doctor me dijo que tenía que hacer la artroscopia, fue un poco duro mentalmente. Pero tengo la suerte de que tengo una familia que está conmigo, mis hermanos han venido desde Italia… Cuando llegó mi familia, todo bien. Es la primera vez que me lesiono más de 10 días en mi carrera. Pero esto quiere decir que tengo que ver cómo está la rodilla, tengo una rodilla nueva y toca empezar”.

Casadó y Zaka. “Es raro tener estas lesiones. Pero tenemos un grupo con mucha positividad. Todos hemos enviado mensajes a todos y, hablando tranquilamente, pienso que, dentro de lo malo, es el mejor timing. El parón fue largo, tenemos días para recuperar y a ver cómo volvemos. Pero el vestuario está muy positivo y eso es lo importante”.

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Bil Nsongo. “Él solo vale por dos delanteros… con el físico que tiene… Hemos hablado un poco. No tiene que caer en la presión de tener que hacer no sé qué… Lo más importante es continuar jugando como lo está haciendo. Está ayudando mucho al equipo y que no dude, porque los goles vienen muy rápido. Ha marcado con la selección, es bueno para la confianza. Contento por él y por lo que hace, es muy humilde, escucha mucho y, como he dicho, Bil vale por dos”.

Dépor. “Desde que llegué estoy muy bien porque la gente está muy bien conmigo. Por eso he empezado así. Antes de la temporada me había preparado muy bien para hacer cosas buenas para este club. Pasó lo que pasó, ahora toca mirar hacia adelante”.

Partido en Anoeta. “Veo bien al grupo. Están trabajando mucho. Cuando tienes el parón puedes descansar, pero también puedes trabajar más duro. Y he visto que ha trabajado muy bien. Lo más positivo es quedarse con esa ilusión que tenemos desde el inicio de la temporada. Hay que seguir como estamos haciendo, con confianza. Somos un buen grupo y en el próximo partido podemos hacer un gran partido”.