Quagliata también avasalla en la élite

Quagliata controla el balón con una acrobacia durante el Deportivo-Betis Carlota Blanco

Parece mentira, pero la vida no ha cambiado demasiado para Giacomo Quagliata. El lateral izquierdo italiano afrontaba su segunda temporada en el Deportivo bajo un nuevo paradigma. Por un lado, debía encarar el exigente salto de categoría y tratar de adaptarse a rendir en la máxima élite del fútbol español después de no triunfar en su única experiencia en la Serie A italiana. Por el otro, debía digerir ese reto con el extra de tener la dura competencia de un Angeliño Tasende que regresaba a casa. Venido a menos después de un curso marcado por un problema pulmonar en la Roma, pero con un nombre ganado a pulso después de confirmarse como uno de los mejores laterales izquierdos europeos en esta década.

No parecía una temporada fácil para el futbolista siciliano. Sin embargo, ninguno de los retos parece haber alterado a Quagliata, que ha arrancado su primer mes y medio como futbolista de LaLiga sin notar ni un mínimo la nueva exigencia. Porque Giacomo está siendo capaz de mantener el excelso nivel que dio en su primer curso como deportivista.

El exfutbolista de la Cremonese es el futbolista de campo del Dépor que más minutos acumula ya en LaLiga. Ha participado ya en 621 -contando tiempos añadidos-, una cifra superior a la de Aubameyang, Amatucci, Ximo Navarro o Mario Soriano, otros de los jugadores blanquiazules que han sido titulares en, al menos, seis de los siete encuentros oficiales de esta temporada. En el caso del zurdo, únicamente se perdió 64 minutos ante el Sevilla, en la jornada intersemanal, por necesario descanso.

El físico no es un problema para Quagliata, que el pasado viernes sumó otra hora de juego en el último amistoso ante el Oporto, después de jugar de manera testimonial en Penafiel. De hecho, es este aspecto condicional una de las claves que permiten explicar el fabuloso nivel del futbolista de 26 años, internacional en categorías inferiores. Porque gracias a esa capacidad para repetir esfuerzos, Giacomo se está convirtiendo en el arma ofensiva del equipo en el carril izquierdo sin perder ni un ápice de las prestaciones defensivas que se le piden a cualquier lateral.

Radar de rendimiento físico de Giacomo Quagliata comparado con el resto de laterales de LaLiga (Jornadas 1-7, temporada 2026-27) Driblab

Y es que, de entre todos los laterales y carrileros de LaLiga, Quagliata es el segundo que más distancia promedio recorre por cada 90 minutos, con 10,2 kilómetros, solo por detrás de los 11 del céltico Sergio Carreira, siempre según Driblab. Además, se sitúa entre los seis con mejores datos en carreras a alta intensidad (HSR, entre 20 y 25 kilómetros por hora) y en el top-15 en cuanto a sprints (acciones a máxima velocidad).

Así, sin ser un velocista (su punta de 33,2 kilómetros por hora se queda lejos de las mejores de entre todos los laterales), el futbolista del Deportivo está siendo capaz de ser importante en el juego gracias a esa capacidad de ir y venir que le hace quemar constantemente la banda izquierda de la escuadra coruñesa.

Precisamente sus condiciones físicas le están haciendo destacar a la hora de llegar en ataque y de ser agresivo en defensa, dos de sus grandes rasgos como futbolista. Giacomo es uno de los laterales con más remates, con 4 (0,58 por cada 90 minutos). Especialmente significativa fue su presencia en la zona de finalización en Getafe, donde apareció para culminar jugadas en vez de para servir esos balones a sus compañeros, otro de los aspectos en los que está destacando, como se observa en su volumen de centros (3,34 de media) y su acierto del 39,1% en este tipo de envíos.

Radar de rendimiento físico de Giacomo Quagliata comparado con el resto de laterales de LaLiga (Jornada 7, 2026-27) Driblab

Sin demasiada capacidad para conducir (solo 0,58 conducciones progresivas), pero sí con herramientas para dañar cuando el Dépor logra conectar con él por sorpresa, el defensor también está sumando agresividad sin balón, como demuestran sus presiones, su acierto a la hora de 'tacklear' o el hecho de que el 53,5% de sus acciones defensivas son altas, más allá de la frontera de los 40 metros con respecto a la portería de Leo Román. Datos que avasallan y demuestran la trascendencia en el juego blanquiazul de un guerrero siciliano que está a la altura de las exigencias de la batalla.