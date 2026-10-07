Noé y Kevin, únicos fabrilistas en el regreso al trabajo en Abegondo

Kevin, ayer en Abegondo junto a Amatucci y Quagliata EC

Después de dos semanas en las que las bajas por lesión y los compromisos internacionales obligaron a Antonio Hidalgo a recurrir con frecuencia a la cantera, la vuelta progresiva a la normalidad ha reducido la presencia de jugadores del Fabril en Abegondo. En el primer entrenamiento de la semana previa al encuentro ante la Real Sociedad, Noé Carrillo y Kevin Sánchez fueron los únicos fabrilistas que trabajaron con el Deportivo.

Los dos son, además, habituales en la dinámica del primer equipo. Noé reapareció el pasado viernes ante el Oporto, después de superar la lesión de tobillo que sufrió en pretemporada durante el Teresa Herrera frente al Real Madrid, mientras que Kevin ha tenido un protagonismo especial durante el parón debido a las ausencias en la delantera. Fue titular tanto ante el Penafiel como frente al Oporto y marcó un doblete en el empate (2-2) contra el conjunto de la segunda división portuguesa.

Su presencia contrasta con la situación de hace apenas unos días. La acumulación de bajas llevó a Hidalgo a contar con hasta siete jugadores del Fabril durante la preparación del último test. Los defensas Quique Teijo y Ferran Seco, los centrocampistas Yayo González, Álvaro Fraga y Noé Carrillo y los delanteros Kevin Sánchez e Iker Gil formaron parte de la convocatoria ante el Oporto. Los siete estuvieron citados para el partido de Riazor, aunque Teijo y Ferran Seco fueron los únicos que no dispusieron de minutos.

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Para Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil fue, además, una oportunidad especial. Los tres hicieron su debut con el primer equipo en la derrota frente al Oporto (1-3), después de haber participado en una convocatoria marcada por la necesidad de completar efectivos. Una situación que también se produjo en el amistoso anterior, ante el Penafiel. Hidalgo tuvo que echar mano entonces de tres juveniles. El centrocampista Frank Iglesias fue titular, mientras que el extremo Leandro Altieri y el mediapunta Mauro Valeiro participaron en la segunda parte del empate (2-2).

La situación ha cambiado con la recuperación de efectivos. Amatucci, Riki y Luismi, que habían arrastrado diferentes molestias durante los últimos días, ya trabajan con el grupo y reducen la necesidad de recurrir al Fabril. A ello se suma el regreso de los internacionales, aunque todavía no están todos de vuelta en A Coruña.

Bright Ede y Bil Nsongo ya se encuentran en la ciudad después de sus compromisos con Polonia sub-21 y Camerún, respectivamente. Ede estuvo ayer en Abegondo y realizó trabajo de recuperación. Bil llegó a A Coruña a lo largo de la tarde y está previsto que se reincorpore hoy. Noubi y Giménez, los otros dos internacionales del Deportivo, regresarán próximamente.

En este escenario, Noé y Kevin son los dos fabrilistas que mantienen su sitio junto al primer equipo. Los dos cuentan con opciones de entrar en la convocatoria para el partido del domingo ante la Real Sociedad y podrían disponer de minutos en Anoeta.