Bil Nsongo entrenando con el Deportivo en Abegondo QUINTANA

Poco a poco va pudiendo respirar con alivio Antonio Hidalgo, que a lo largo del parón de selecciones ya ha tenido suficientes sobresaltos en lo que a percances físicos se refiere. Más allá de las bajas que ya tenía asumidas de Casadó, Aubameyang y Eddahchouri, el técnico continúa recuperando efectivos a medida que avanza la semana y este jueves ya tuvo a sus órdenes a Bil Nsongo y Bright Ede.

Son los dos primeros internacionales que regresan a Abegondo. El polaco ya estuvo el miércoles por la tarde, pero solo se ejercitó en el gimnasio después de jugar el lunes el último partido con la sub-21. Por su parte, el delantero aterrizó en A Coruña a última hora de la tarde y hoy ha sido su primera sesión de vuelta en la disciplina blanquiazul.

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La mejor noticia es que ambos han estado sobre el césped, aunque en el caso del central solo realizó la activación, por lo que nada hace pensar que no estarán a pleno rendimiento para la visita que el Dépor rendirá el próximo domingo a la Real Sociedad en el regreso a la competición. Los dos fueron titulares además en el último partido ante el Betis, una condición que, sobre todo en el caso del camerunés, apunta a repetirse.

Sin problemas con los tocados

Y es que esta es una semana en la que el preparador catalán empieza a ver la luz después de un parón con muchos nubarrones en lo físico. El Dépor ha tenido que sortear los dos amistosos ante Penafiel y Oporto escaso de efectivos debido a que varios futbolistas arrastraron molestias.

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Amatucci, que ya fue baja ante el Betis, Luismi Cruz, Riki y Altimira estuvieron en algodones durante unos días, pero esos cuidados parecen haber dado resultado y tanto ayer miércoles en la vuelta a los entrenamientos, como esta mañana han podido ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Si no hay contratiempos en los próximos días, los cuatro estarán listos para viajar a Anoeta.