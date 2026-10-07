El trampolín de Zubieta para dar el salto a Anoeta: Bil Nsongo busca otro estreno en San Sebastián

Bil Nsongo celebra su primer gol con el Dépor ante la Real Sociedad B en ZubientaTemporada 2025/2026Real Sociedad B - Deportivo 2-3 FERNANDO FERNÁNDEZ

Don Futbol tiene la oportunidad el próximo domingo de escribir una de esas caprichosas páginas del destino que tan a menudo le gusta firmar. De esas que parecen salidas de un guion cinematográfico. Porque con la visita del Deportivo a Anoeta para el regreso de la competición, Bil Nsongo puede cerrar un círculo que empezó a trazar hace unos meses a unos kilómetros del estadio de la Real Sociedad, apenas un viaje de un cuarto de hora en coche, cuando en las instalaciones realistas de Zubieta abrió su cuenta goleadora el primer equipo blanquiazul.

No había caído todavía la primera página del calendario de marzo cuando Antonio Hidalgo, entre la espada y la pared mientras desde la grada visitante se escuchaban los primeros “vete ya”, recurría a la desesperada al delantero camerunés para tratar de darle la vuelta a un encuentro que el equipo se había dejado remontar ante el filial txuri-urdin pese a haberse adelantado prácticamente en la primera jugada del partido. Yeremay no estaba tras su roja ante el Eibar y al técnico apenas le quedaban trucos, por lo que a falta de quince minutos para el final y después de que la Real B se quedase con un jugador menos, lo apostó todo al camerunés, al que una actuación regular en León lo había degradado durante un mes completo de nuevo al Fabril. A Bil le sobraron cinco para, en el primer balón que recogió en el área, hacerse hueco con un recorte en seco y mandarlo a guardar para poner el 2-2 que puso la primera piedra del triunfo que Mario Soriano certificó en el añadido para cambiar el viento. “Hidalgo quédate” fue el último cántico que se escuchó entre los desplazados.

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Los campos de la ciudad deportiva vieron andar por primera vez a un Bil Nsongo que ahora correrá bajo los focos de Anoeta después de aprovechar de la mejor manera el impulso de aquel trampolín de marzo que lo llevó a convertirse en una pieza indispensable para el ascenso, al que él mismo le puso la cara con el doblete de Valladolid. Porque el atacante regresa a tierras donostiarras con el mismo 32 a la espalda, pero eso es lo único similar en su estatus. Hoy es el delantero titular del Dépor, al que regresa después de estrenarse como internacional absoluto en tres partidos en los que ha puesto ya sobre la mesa una asistencia y un gol para los Leones Indomables.

Sano y salvo

Y si Bil ya se había ido como uno de los jugadores más importantes del equipo coruñés, esa relevancia ha crecido todavía más en su ausencia al tiempo que Hidalgo iba perdiendo piezas en ataque. El delantero ya está de vuelta en Abegondo y este miércoles completó su primera sesión de trabajo con el grupo. El técnico celebra que haya regresado de una pieza porque en las próximas semanas tendrá que exprimir hasta la última gota de lo que el camerunés pueda darle. Hasta ahora estaba siendo un gregario de lujo para acompañar a Aubameyang y una solución de mucho nivel para todos sus compañeros, que lo mandaban a la guerra cada vez que no sabían qué hacer con la pelota. Normalmente terminaba ganando. Pero ahora, con el gabonés fuera de combate por su lesión de rodilla y sin el relevo que le estaba dando Zaka en las segundas partes, el joven punta afronta el reto de llevar sobre sus hombros el peso del equipo y, al mismo tiempo, aprender a gestionarse para poder estar sobre el césped: solo ha jugado más de 75 minutos en una de las seis jornadas en las que ha salido de inicio.

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Y, por supuesto, también tendrá que empezar a sumar cifras para compensar la ausencia de sus compañeros en el frente ofensivo. El trabajo de Bil hasta el momento es incuestionable, como todo lo bien que le hace al colectivo, pero él es el primero en saber que los delanteros tienen que acompañar todas esas tareas con goles, especialmente en situaciones delicadas como las que afronta el Dépor en estos momentos. Ver portería nunca ha sido un problema para el atacante africano desde que llegó a Abegondo, donde tanto con el Fabril como con el primer equipo fue capaz de mantener una media cercana al gol cada dos partidos que salía de inicio. No está rematando demasiado, solo 10 disparos y únicamente 2 entre los tres palos, pero hasta el momento ha generado ya 1,38 goles esperados, según Driblab, y todavía no ha sido capaz de perforar la portería de ningún rival.