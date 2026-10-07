El secreto del éxito de Filipe Luis: “Fue él quien me convirtió en entrenador”

Filipe Luis, ex del Dépor y actual entrenador del Mónaco AS Mónaco

Filipe Luis se marchó del Deportivo en 2010 después de cuatro temporadas en A Coruña y con la sensación de que, a pesar de un crecimiento notable como blanquiazul que le llevó a debutar con la selección absoluta de Brasil, todavía le quedaba casi todo por demostrar. Tenía 24 años y se iba al Atlético de Madrid, donde comenzaría una etapa que terminaría convirtiéndolo en uno de los mejores laterales de su generación. Después llegaron el Chelsea, el regreso al Atlético, la confirmación con la ‘canarinha’ y el Flamengo. Y ahora, desde el banquillo, empieza a construir otra carrera de élite. A los 41 años, es el entrenador del Mónaco, líder de la Ligue 1, y acaba de llegar a Europa después de ganar el Brasileirao y la Copa Libertadores con el Flamengo.

¿Qué ha habido detrás de ese recorrido? En una entrevista con L’Équipe, Filipe Luis ofrece algunas pistas, sobre todo de una característica que probablemente ayuda a entender buena parte de su exitosa carrera. La curiosidad.

“Sí, tenía curiosidad por todo, en todos los ámbitos”, explica Filipe Luis, que de niño “quería saberlo todo, entenderlo todo”. Y esa inquietud también se trasladaba al fútbol. “Así que si el entrenador me decía que hiciera algo, tenía que entender por qué. Sigo siendo así. Necesito que me convenzan”.

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Aquel futbolista que pasó por A Coruña todavía estaba creciendo. Miguel Ángel Lotina fue clave en su crecimiento en el apartado defensivo durante su etapa como deportivista. Después encontró en el Atlético de Madrid, y especialmente en Diego Pablo Simeone, otra influencia decisiva. Filipe no duda cuando le preguntan por el entrenador que más le marcó. “Sí, él fue quien me convirtió en entrenador. Transformó mi visión del fútbol, mi mentalidad”. Fue con Simeone, cuenta, cuando realmente empezó a saber cuándo estaba jugando bien y cuándo no, a partir de los 25 años.

La libertad es otro de los conceptos clave en su carrera. El jugador que necesitaba comprender el porqué de las cosas terminó convirtiéndose en un entrenador que también quiere que sus futbolistas comprendan el juego. Filipe explica que le gusta marcar una dirección, pero no decidir por ellos. “Los animo a que tomen sus propias decisiones, a que se sientan libres con el balón”. Filipe concede a sus futbolistas la libertad que él mismo necesitaba como jugador. De hecho, ya en el Deportivo actuó en alguna ocasión como interior y mostró que no se trataba de un lateral al uso, sino que era un jugador con alma de organizador escorado a la banda.

Filipe Luis, durante su etapa en el Deportivo Archivo DXT

Esa peculiaridad le ha llevado a alejarse del tipo de entrenador obsesionado con tenerlo todo bajo control, aunque destaca que necesita que los jugadores sepan qué están haciendo. “No me gusta cambiar las cosas de un partido a otro porque corro el riesgo de confundir a los jugadores”, explica el brasileño, que quiere que sus equipos se mantengan fieles a unas ideas incluso cuando las cosas no salen bien.

Ahí aparece otra de las características que han acompañado su trayectoria. La exigencia. Filipe reconoce que tiene un defecto que puede ser también una virtud en un vestuario: “Soy muy honesto, a veces demasiado”. Si elogia a un futbolista, es porque realmente lo piensa. Si considera que otro puede dar más, también se lo dice.

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El entrenamiento sigue siendo el origen de todo para Filipe, algo que ya interiorizó en A Coruña con las lecciones extra de Lotina para mejorar defensivamente. “El entrenamiento es nuestro santuario privado. Ahí no podemos ceder ni bajar la guardia”, afirma al ser preguntado por el altercado del pasado año con Pedro, estrella del Flamengo. “Hay que luchar constantemente por el puesto. Mira a un jugador de clase mundial como Ronaldinho. Se relajó un poco y, en dos años, estaba jugando en México”.

Ese compromiso por no quedarse atrás también explica el éxito de Filipe Luis. Nunca parece haber considerado terminada su formación. Como jugador buscaba explicaciones, con Simeone cambió su manera de entender el juego, en Flamengo empezó a construir su propia idea desde el banquillo y ahora intenta trasladarla a Europa, en un Mónaco que lidera la Ligue 1 sin conocer la derrota.

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Él mismo resume esa velocidad con una frase que también puede aplicarse a su propia carrera: “El fútbol se mueve rápido. No espera a nadie”. Cuando salió de A Coruña rumbo a Madrid, Filipe Luis era un lateral con mucho camino por recorrer. Más de 16 años después, ese camino le ha llevado a levantar grandes títulos como jugador y entrenador y a sentarse en un banquillo importante del fútbol europeo.

El secreto de su éxito, según se desprende de sus palabras, radica en haber mantenido siempre la necesidad de seguir aprendiendo: “Sigo necesitando entenderlo todo”.