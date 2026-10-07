Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor ya conoce fecha y hora de la eliminatoria de Copa ante el Auriense

El partido se disputará el jueves 29 de octubre a las 21.00 horas en O Couto

Eder Pereira
Eder Pereira
07/10/2026 14:55
Noé Carrillo, durante el amistoso ante el Oporto en Riazor
Noé Carrillo, en la imagen durante el amistoso ante el Oporto en Riazor, fue uno de los destacados en el Dépor en la anterior edición de la Copa
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo ya tiene horario para su estreno en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul visitará al Auriense Cented Academy el jueves 29 de octubre a las 21.00 horas, en el estadio de O Couto. Será el último partido de la primera ronda, tanto por fecha como por franja horaria, ya que ese día también se disputarán a las 21.00 horas otros tres cruces.

La eliminatoria, a partido único, se disputará finalmente en O Couto, después de que el Auriense recibiese la autorización de la Xunta para trasladar el encuentro desde su campo habitual, el Municipal de Oira. El cambio permitirá al conjunto ourensano afrontar una de las citas más importantes de su todavía corta historia en un escenario con mayor capacidad y césped natural. El Deportivo regresará así al estadio ourensano, donde ya cayó eliminado en la Copa 2024-25  ante el Ourense CF (1-0).

Cristian Dalama ‘Otxo’ entrenador de porteros del Auriense CA, enseña su tatuaje del Dépor

Otxo, entrenador de porteros del Auriense: "Cuando salió el Dépor, me cayeron las lágrimas como si fuera a jugar yo"

Más información

El rival blanquiazul milita en el grupo sur de la Preferente Futgal y accedió a la primera ronda después de superar al San José de Soria en la eliminatoria previa. El Auriense es un club joven, con apenas seis años de historia, vinculado al fútbol de formación y con una plantilla con una media de edad de 21,2 años

Pese a ser el último equipo en entrar en escena en esta primera ronda, el calendario deja al Deportivo un margen suficiente para preparar el siguiente compromiso. El último partido antes de la Copa será el sábado 24 de octubre, a las 21.00 horas, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, mientras que el siguiente será el lunes 2 de noviembre, a las 21.00 horas, ante Osasuna en Riazor. De esta forma, el equipo dispondrá de tres días completos entre la cita copera y su regreso a la Liga.

Manuel López Cerón, presidente del Auriense CA, durante la firma del convenio de colaboración

Manu Cerón, presidente del Auriense CA: "No nos vamos a volver locos con los precios para recibir al Dépor; somos fútbol popular"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bil Nsongo celebra su primer gol con el Dépor ante la Real Sociedad B en ZubientaTemporada 2025/2026Real Sociedad B - Deportivo 2-3

El trampolín de Zubieta para dar el salto a Anoeta: Bil Nsongo busca otro estreno en San Sebastián
Jorge Lema
Fernando Soriano en la sala de prensa de AbegondoPresentación de Angeliño como nuevo jugador del Deportivo en Abegondo

Cambios en el valor de mercado de la plantilla del Dépor: la espectacular subida de uno de los jóvenes fichados este verano
Bea Arrizado
Filipe Luis, ex del Dépor y actual entrenador del Mónaco

El secreto del éxito de Filipe Luis: “Fue él quien me convirtió en entrenador”
Eder Pereira
Noé Carrillo, durante el amistoso ante el Oporto en Riazor

El Dépor ya conoce fecha y hora de la eliminatoria de Copa ante el Auriense
Eder Pereira