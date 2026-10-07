El Dépor ya conoce fecha y hora de la eliminatoria de Copa ante el Auriense

Noé Carrillo, en la imagen durante el amistoso ante el Oporto en Riazor, fue uno de los destacados en el Dépor en la anterior edición de la Copa Quintana

El Deportivo ya tiene horario para su estreno en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul visitará al Auriense Cented Academy el jueves 29 de octubre a las 21.00 horas, en el estadio de O Couto. Será el último partido de la primera ronda, tanto por fecha como por franja horaria, ya que ese día también se disputarán a las 21.00 horas otros tres cruces.

La eliminatoria, a partido único, se disputará finalmente en O Couto, después de que el Auriense recibiese la autorización de la Xunta para trasladar el encuentro desde su campo habitual, el Municipal de Oira. El cambio permitirá al conjunto ourensano afrontar una de las citas más importantes de su todavía corta historia en un escenario con mayor capacidad y césped natural. El Deportivo regresará así al estadio ourensano, donde ya cayó eliminado en la Copa 2024-25 ante el Ourense CF (1-0).

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El rival blanquiazul milita en el grupo sur de la Preferente Futgal y accedió a la primera ronda después de superar al San José de Soria en la eliminatoria previa. El Auriense es un club joven, con apenas seis años de historia, vinculado al fútbol de formación y con una plantilla con una media de edad de 21,2 años.

Pese a ser el último equipo en entrar en escena en esta primera ronda, el calendario deja al Deportivo un margen suficiente para preparar el siguiente compromiso. El último partido antes de la Copa será el sábado 24 de octubre, a las 21.00 horas, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, mientras que el siguiente será el lunes 2 de noviembre, a las 21.00 horas, ante Osasuna en Riazor. De esta forma, el equipo dispondrá de tres días completos entre la cita copera y su regreso a la Liga.