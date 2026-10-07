Los jugadores de la Real Sociedad celebran uno de los goles anotados en la última visita del Dépor a Anoeta, en 2018, con el estadio en obras EFE / Juan Herrero

Con su regreso a la máxima categoría después de ocho años entre la división de plata y la de bronce, el Deportivo está volviendo a visitar algunos estadios en los que no había tenido la oportunidad de jugar durante este periodo alejado de la élite. Sin ir más lejos, esta campaña ya regresó a feudos como el Coliseum para medirse al Getafe, o al estadio de La Cerámica, donde venció al Villarreal. También hace ocho cursos que no juega como visitante en Liga ante la Real Sociedad, el rival de este fin de semana. El regreso será este domingo, en un encuentro en el que la escuadra de Antonio Hidalgo intentará mejorar la actuación coruñesa en la anterior visita.

En aquella ocasión, en la temporada 2017-18, el Dépor cayó derrotado en la jornada 22 del campeonato por 5-0. El equipo lo dirigía Cristóbal Parralo, que había comenzado la temporada con el Fabril para luego relevar a Pepe Mel en el primer equipo. Tampoco él acabaría la temporada sentado en el banquillo del Dépor. Precisamente, el de Anoeta fue su último partido. Los malos resultados del equipo desembocaron en otro cambio de entrenador, pero Clarence Seedorf tampoco evitó un descenso que se veía venir en el tramo final del campeonato. Aquella derrota en San Sebastián fue una muestra más de la debilidad de aquel equipo.

En aquella última visita a Anoeta, el estadio presentaba una imagen muy distinta a la actual. La casa de la Real Sociedad se encontraba en obras, por lo que el Dépor jugó en un recinto que presentaba los elementos típicos de un estadio en reformas: grúas, andamios y ciertas zonas sin grada, disimuladas con lonas. Ahora, con ese proceso ya finalizado, Anoeta es muy diferente no solo a aquel estadio a medio rehacer, sino también a su anterior versión. Esa en la que el Deportivo visitó en tantas ocasiones durante la etapa en Primera que duró veinte años y acabó con el descenso en 2011. El antiguo Anoeta fue testigo de las visitas del Dépor en los mejores años de su historia, incluida la temporada del título liguero, la 1999-00.

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Aquel estadio tenía una gran diferencia con el actual, ya reformado. La pista de atletismo que rodeaba al terreno de juego ha desaparecido, por lo que las gradas, antaño muy alejadas de la acción, están ahora muy cerca del césped. Es, sin duda, una ventaja para la Real Sociedad, que durante años se vio condenada a jugar en un estadio que siempre transmitía un ambiente frío y, en cierto modo, desangelado, por más que la parroquia txuri-urdin nunca fallase a su cita. Era una imagen muy diferente a la del antiguo estadio de Atocha, aquel desaparecido recinto en la que la Real se hizo grande en los años ochenta (con dos títulos seguidos de Liga incluidos) y que se caracterizaba por la cercanía física entre afición y jugadores. El actual Anoeta recupera, en parte, el espíritu de aquel mítico campo.

Último precedente

En aquel último encuentro disputado por el Dépor en Anoeta, la Real Sociedad goleó a la escuadra blanquiazul sin apenas oposición. El 5-0 final fue un fiel reflejo de lo que era aquel equipo, al que cualquier rival de la categoría era capaz de hacer daño y que tenía una escasa capacidad de reacción. Los donostiarras golearon casi sin despeinarse a un equipo en plena descomposición.

Aquel partido se jugó el 2 de febrero de 2018. La Real venció gracias a los goles de Willian José, Canales, Illarramendi (que anotó dos tantos) y Aritz, en un plácido encuentro para los locales. La imagen del Deportivo había sido muy mala aquella tarde en San Sebastián. Tanto, que acabó provocando un cambio de entrenador, el segundo que se producía en aquella temporada.

Cristóbal Parralo, cuyo gran inicio de campaña con el Fabril le había valido para dar el salto al primer equipo cuando Pepe Mel fue cesado, era también destituido. Su sustituto fue un Clarence Seedorf con tanto prestigio en su carrera sobre el césped como escasa experiencia en los banquillos. La apuesta por el neerlandés fue un rotundo fracaso y el Dépor acabó en Segunda. Pero eso ya es otra historia.