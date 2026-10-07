El balance de los internacionales del Dépor en el parón: 708 minutos de crecimiento sin sustos

Bil Nsongo, jugador del Dépor, celebra su primer gol con Camerún Fecafoot

El parón internacional deja al Dépor una lectura positiva más allá del desgaste acumulado por sus cuatro internacionales. Bil Nsongo y Bright Ede, los dos jóvenes que afrontaban una experiencia especialmente relevante con sus selecciones, regresan con un paso adelante en su crecimiento. El delantero se estrenó con la absoluta de Camerún y fue ganando protagonismo hasta acabar como titular y marcando en Costa de Marfil, mientras que el central debutó con la sub-21 de Polonia y completó los 180 minutos de los dos partidos de clasificación para el Europeo. Lucas Noubi también ha tenido un papel importante con Bélgica sub-21 y José María Giménez ha añadido un nuevo hito a una trayectoria internacional ya extensa. Todo ello, además, sin que el Dépor haya tenido que lamentar lesiones entre sus cuatro convocados.

El caso de Bil es el más llamativo. El delantero vivió su primera concentración con la selección absoluta de Camerún y participó en los tres encuentros, acumulando 171 minutos, un gol y una asistencia. Su estreno llegó ante Comoras, cuando entró al descanso por Kofane para compartir ataque con Bryan Mbeumo, delantero del Manchester United. Se movió principalmente por el sector izquierdo, bajó con frecuencia para recibir y también tuvo trabajo defensivo, además de lograr una asistencia.

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Cinco días después, frente a la República del Congo, volvió a entrar tras el descanso. Esta vez ocupó una posición más adelantada, con Camerún obligado a buscar el empate. Compartió nuevamente el frente ofensivo con Mbeumo, estiró al equipo buscando profundidad y volvió a completar 45 minutos.

El paso definitivo llegó en el amistoso ante Costa de Marfil. Bil fue titular como nueve junto a Mbeumo y Danny Namaso, del Auxerre, y respondió con el gol que decidió el encuentro. Marcó nada más comenzar la segunda parte, con un control con la pierna derecha y un remate con la izquierda, para firmar un estreno internacional difícilmente mejorable. En tres partidos pasó de debutante a titular y goleador, acumulando experiencia competitiva y confianza justo cuando el Dépor necesita más recursos ofensivos.

Pleno de minutos de Ede y Noubi

También ha sido importante el crecimiento de Bright Ede. El central afrontaba su primera convocatoria con la Polonia sub-21 y salió de ella con 180 minutos de experiencia internacional. Fue titular y disputó los 90 minutos ante Suecia, formando en el eje de la defensa junto a Milosz Matysik, central del Aris Limassol chipriota.

En el encuentro decisivo ante Italia volvió a formar desde el inicio y completó de nuevo todo el partido, esta vez acompañado por Wojciech Monka, del Lech Poznan. Polonia cayó 6-2 en Pescara y perdió el primer puesto del grupo, pero para Ede el balance individual muestra que el seleccionador confió en él desde el primer minuto en los dos compromisos y le permitió acumular 180 minutos de alto nivel competitivo.

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Asimismo, Lucas Noubi ha tenido también un protagonismo absoluto con Bélgica sub-21. El central diestro fue titular en los tres encuentros de la ventana y disputó los 90 minutos tanto en las victorias ante Bielorrusia y Gales, ambas por 1-0, como en el encuentro decisivo ante Dinamarca (0-0). Noubi, que sumó 270 minutos en esta ventana, ha encontrado en la sub-21 una continuidad que le permite ganar ritmo y confianza.

El cuarto internacional es José María Giménez, que vive una situación diferente por su experiencia. El capitán uruguayo alcanzó los cien partidos con la Celeste en el encuentro ante Japón, en el que entró en la segunda parte y disputó 23 minutos. No participó después ante Corea del Sur y ayer fue titular en el último test ante India. El jugador del Atlético de Madrid compartió eje de la zaga con Santiago Mouriño, del Villarreal, y fue sustituido en el minuto 64. Su participación ha sido, por tanto, menor en minutos (87), pero el centenario añade otro capítulo a una carrera internacional de primer nivel.

El Dépor tendrá que valorar ahora el cansancio de una ventana especialmente larga, con viajes y minutos acumulados en distintos continentes. Sin embargo, hay un elemento que pesa más en el balance. Bil y Ede vuelven con una experiencia que puede tener recorrido en el futuro a medio plazo, Noubi ha sumado continuidad y Giménez ha ampliado su legado con Uruguay. Mucho tute, muchos kilómetros y muchos minutos (708 entre los cuatro), pero sin ninguna lesión que añadir a la lista del equipo blanquiazul.