Cambios en el valor de mercado de la plantilla del Dépor: la espectacular subida de uno de los jóvenes fichados este verano

Fernando Soriano en la sala de prensa de AbegondoPresentación de Angeliño como nuevo jugador del Deportivo en Abegondo Quintana

El parón internacional no solo le ha servido a algunos futbolistas para tomarse un respiro después de jugar tres partidos en poco más de una semana; también les ha valido a varios para revalorizarse, tal y como ha hecho público la base de datos Transfermarkt. Entre los 153 futbolistas de LaLiga que han visto variar sus tasaciones destaca Yan Diomandé. El extremo del Real Madrid protagoniza la mayor subida (30 millones) y alcanza una valoración de 120 millones de euros. Y entre todos esos jugadores, hay catorce deportivistas que también han experimentado cambios en sus valores de mercado. Positivos y negativos.

El que se lleva todos los focos es Bright Ede, con una subida de hasta 5.400.000 euros que tiene su explicación en el crecimiento del jugador a todos los niveles. El Deportivo fichó al central procedente del Motor Lublin de la máxima categoría de Polonia. A sus 19 años, el zaguero está siendo uno de los grandes descubrimientos del inicio liguero; tanto que su proyección le ha permitido dar un paso más en las categorías inferiores de su selección y recibir por primera vez la llamada de la sub-21, con la que fue titular en los dos encuentros de esta ventana internacional.

Le sigue en el ránking de subidas de valor en la plantilla del Dépor el guardameta Leo Román. Aunque se le resistió la llamada de la selección española a pesar de la lesión de Joan García, el portero blanquiazul fue el elegido por Antonio Hidalgo para ubicarse bajo palos desde la jornada 1. Y es precisamente esa regularidad la que le permite, en este parón, aumentar su tasación tres millones y fijar un valor de mercado de nueve millones.

Dos millones más

Similar al caso de Leo Román es el de un Lorenzo Amatucci que se ha vuelto indispensable en los planes del técnico del Deportivo. El italiano, que ya entrena con el grupo después de sufrir unas molestias en el aductor, ha visto cómo su valor asciende hasta los diez millones merced a su capacidad para manejar el juego del conjunto coruñés en su primera temporada en LaLiga.

Significativa también es la subida en la tasación de mercado de Jonathan Asp Jensen, al que el club herculino fichó procedente del Bayern de Múnich, aunque esta última temporada jugó cedido en el Grasshoppers de la Primera División de Suiza. Fue ese salto a un equipo del primer escalón del fútbol español el que transforma su valor en seis millones.

Aunque la crecida de dos millones más notable de la plantilla es la de Bil Nsongo. El delantero, todavía con ficha del Fabril por un encaje de números en el primer equipo, ya tiene un coste de mercado de cinco millones que le permite colocarse como el décimo jugador de la plantilla blanquiazul con un precio más elevado. Y eso que hace menos de un año todavía era un futbolista de Segunda Federación.

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Cierra el bloque de jugadores que ven cómo su tasación ha aumentado dos millones en este parón internacional Giacomo Quagliata, quien, a pesar de la llegada de Angeliño, se ha consolidado más si cabe en el lateral izquierdo, aun siendo su primera temporada en la élite del fútbol nacional.

Bajadas signiticativas

De los catorce jugadores del Deportivo que han variado su coste de mercado, hay seis que se han devaluado. Es el caso de Germán Parreño, Angeliño Tasende, Álvaro Ferllo, Adama Traoré, Marc Casadó y Josema Giménez.

En el caso de los dos porteros, se debe a su suplencia continuada. Parreño ha visto reducido su precio en 50.000 euros; Ferllo, en 500.000, ambos por tener una nula participación en competición oficial. Incluso el meta ilicitano, elegido como uno de los capitanes del Dépor, se ha quedado fuera de varias convocatorias.

Angeliño registra la misma bajada que Ferllo, fijando así su valor de mercado en cuatro millones de euros. El lateral zurdo continúa buscando la forma de recuperar su mejor nivel, ese que por ahora no ha logrado alcanzar desde que recaló en el Dépor cedido por la Roma. De hecho, solo ha disputado 57 minutos en LaLiga, en el partido ante el Sevilla, antes de ver la tarjeta roja.

Entre las mayores bajadas están tres de los fichajes de este verano: Adama Traoré (2.000.000), Marc Casadó y Josema Giménez (ambos 3.000.000). El caso del mediocentro prestado por el Barcelona es el más evidente, sobre todo por la lesión en la clavícula que lo tendrá lejos de los terrenos de juego hasta finales de año, como mínimo; mientras, la devaluación de Giménez se explica por una cuestión de edad, más todavía después de un curso sin apenas protagonismo en el Atlético de Madrid.

A pesar de todas estas fluctuaciones en los precios de los futbolistas blanquiazules, Yeremay se mantiene con el precio más alto de la plantilla (25 millones) y Casadó, que ve su coste reducido hasta tres millones, sigue colocado en el segundo escalón merced a 15 millones. Cierra el top 3 un Amatucci que no deja de crecer en el Deportivo.