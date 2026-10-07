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Dépor

Angeliño, tres semanas más cerca de recuperar su mejor versión

El parón internacional le ha servido al lateral para tener minutos y seguir cogiendo rodaje

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/10/2026 05:05
Angeliño en el amistoso entre Dépor y Porto
Angeliño en el amistoso entre Dépor y Porto
Germán Barreiros
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El primer parón internacional de LaLiga vive sus últimos días y el Deportivo ya tiene en marcha la cuenta atrás para su regreso a la competición oficial. El domingo visita a la Real Sociedad en Anoeta (16.15 horas) con algunos frentes abiertos. Porque fueron varios los futbolistas blanquiazules que afrontaron el parón internacional con deberes; entre ellos, Angeliño Tasende.

El lateral zurdo llegó al Dépor en calidad de cedido por la Roma sin una pretemporada convencional. Y eso, sumado a la enfermedad que le impidió contar con apenas minutos en el curso pasado, provocó que un foco le apuntase de forma directa. Más todavía después de un estreno que distó de ser el soñado, en el Teresa Herrera ante el Real Madrid. Las dudas sobre su estado físico se acrecentaron cuando, pasadas las cinco primeras jornadas de Liga, su protagonismo era nulo. Aunque la confirmación oficial de que para ver al mejor Angeliño, el deportivismo debía esperar, fue en el partido contra el Sevilla. Hidalgo le alineó como titular y Tasende, después de 57 minutos siendo superado en todos los sentidos, desveló su frustración con una entrada sobre Miguel Sierra que le costó la roja, convirtiendo así en pesadilla su debut oficial en Primera División con la elástica blanquiazul.

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Pero el fútbol no ofrece demasiada tregua, así que al lateral de Coristanco no le quedó más remedio que hacer borrón y cuenta nueva, con un periodo internacional por el medio como excusa perfecta para coger ritmo. Sin ir más lejos, tras el partido ante el Sevilla, Riki Rodríguez confesaba que Angeliño estaba “fastidiado” y que el parón le vendría bien “para descansar y coger forma”. Descansar mentalmente para dejar atrás un estreno para olvidar y coger forma para demostrar que está capacitado para volver a ser el lateral izquierdo que se codeó con los mejores de esta década.

Ritmo en proceso

La entidad coruñesa agendó dos amistosos para paliar la ausencia de competición en un parón de dos fines de semana. El primero de ellos fue ante el Penafiel y, en la localidad lusa, Angeliño pudo completar su primer partido con el Deportivo. Su nivel aún distó de ser el que mostró en sus mejores años, pero la intención no era otra que rodar y, poco a poco, asentarse en el terreno de juego.

Contra el Porto, el pasado viernes, partió como suplente, pero Antonio Hidalgo le brindó media hora de juego para continuar engrasando una máquina que ya evidenció en temporadas anteriores tener un nivel mucho mayor.

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El gran rendimiento que está ofreciendo Giacomo Quagliata puede ser, además, el mejor aliado de Angeliño. Las prisas disminuyen y la presión por recuperar su mejor versión también, de forma que, igual que ocurrió durante el parón de selecciones, el principal objetivo sigue siendo que Tasende continúe rodando para terminar convirtiéndose en una alternativa fiable para el lateral izquierdo. Su talante como futbolista está fuera de discusión, también en el vestuario, tal y como confirmó Riki en zona mixta tras la derrota contra el Sevilla al explicar que todos saben de su calidad, así que es cuestión de tiempo que salga a relucir.

Ahora, con el regreso de la competición, la meta no cambia y los esfuerzos se mantienen centrados en que Angeliño sea capaz de recuperar su verdadero potencial.

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