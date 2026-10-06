Pleno y billete directo de Noubi al Europeo sub-21

Lucas Noubi, central del Dépor, antes del partido con su selección, Bélgica sub-21, ante Dinamarca RBFA Youth

Lucas Noubi y José María Giménez cerraron sus compromisos internacionales con buenas noticias. El belga completó los 90 minutos en el empate que dio a Bélgica sub-21 el pase directo al Europeo de la categoría, mientras que el jugador uruguayo fue titular y capitán en la goleada por 1-6 ante India.

Lucas Noubi cerró la ventana internacional con otro partido completo y una clasificación para el Europeo sub-21. El central del Dépor fue titular ante Dinamarca y disputó los 90 minutos por tercera vez consecutiva con Bélgica, que resistió el 0-0 en el Vejle Stadion y logró el billete directo como primera de grupo. El empate le servía a la selección belga, mientras que Dinamarca estaba obligada a ganar para arrebatarle el liderato.

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Fue un encuentro serio por parte de Bélgica, que incluso remató más veces que su rival pese a tener menos posesión. Dinamarca llevó el peso del encuentro y buscó durante buena parte del partido el gol que necesitaba, pero no encontró la manera de traducir ese dominio territorial en ocasiones suficientemente claras. Noubi volvió a completar una actuación sólida en el eje de la defensa y terminó con un 84% de acierto en el pase. En los duelos aéreos ganó tres de los cinco que disputó, sumó dos recuperaciones, cometió una falta y vio una tarjeta amarilla en los minutos finales por unas protestas.

El encuentro supone el tercer partido completo de Noubi en esta ventana, después de las victorias por 1-0 frente a Bielorrusia y Gales. El central termina así la concentración con continuidad y con la confianza de Gil Swerts, que lo ha mantenido en el once durante todo el tramo decisivo de la fase de clasificación.

Titularidad de Giménez

Por su parte, José María Giménez puso el punto final a su concentración con Uruguay como titular y capitán frente a India. El central formó pareja en el eje de la defensa con Santiago Mouriño, jugador del Villarreal, y disputó 64 minutos antes de ser sustituido por Juan Rodríguez, defensa de 21 años del Cagliari, en un partido que tuvo de todo y que se llevó el combinado dirigido por Diego Forlán (1-6).

Uruguay se adelantó pronto con un penalti transformado por Darwin Núñez, India empató por medio de Thapa y, cuando el encuentro todavía estaba abierto, una tormenta eléctrica obligó a detenerlo durante varios minutos. Giménez fue uno de los futbolistas que mostró su intención de continuar, como se pudo observar en la retransmisión del encuentro, pero la situación obligó a interrumpir el juego por seguridad.

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Después de la reanudación llegó el vendaval uruguayo. Maxi Araújo volvió a poner por delante a la Celeste y, ya con India más expuesta, fueron cayendo los goles hasta completar el 1-6. Rodrigo Zalazar, hermano del exdeportivista Kuki, marcó el 1-3, apareció de nuevo Maxi Araújo y Sanabria y Aguirre cerraron la goleada. La selección uruguaya acabó convirtiendo en trámite una segunda parte que había empezado con bastantes más dificultades.

Por otro lado, el partido también dejó una imagen especial. Uruguay vistió por primera vez en su historia medias de color rosa, que incorporaban el lazo identificativo de la lucha contra el cáncer de mama. La iniciativa forma parte de la campaña ‘ONCE’, impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer durante el mes internacional dedicado a esta causa.

Más allá del resultado y de esta iniciativa, Giménez jugó su partido número 101 con la selección, volvió a ejercer como uno de los líderes de Uruguay y terminó la ventana sin lesiones ni sustos. Después de los partidos anteriores ante Japón y Corea del Sur, cierra así una concentración cargada de kilómetros por Asia.