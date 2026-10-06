Otxo, entrenador de porteros del Auriense: "Cuando salió el Dépor, me cayeron las lágrimas como si fuera a jugar yo"

Cristian Dalama ‘Otxo’ entrenador de porteros del Auriense CA, enseña su tatuaje del Dépor CDA

Cristian Dalama Álvarez ‘Otxo’ (Ourense, 1988) lleva al Dépor en la piel. Tiene tatuado su escudo en el interior del bíceps, pero también lo ha paseado durante toda su vida en camisetas, sudaderas y viajes a Riazor. Es del Deportivo desde niño, miembro de una peña blanquiazul y fue socio durante años. Ahora, como entrenador de porteros del Auriense CA, el fútbol le ha puesto delante un sueño que nunca pudo cumplir como jugador: enfrentarse al equipo de su vida. “Cuando salió el Dépor en el sorteo, me empezaron a caer las lágrimas como si fuera a jugar yo”, cuenta Otxo, que tendrá que contribuir a eliminar al conjunto coruñés, aunque reconoce que será un sentimiento contradictorio.

¿Qué significa jugar contra el Deportivo?

Después del sorteo, le mandé un mensaje al equipo dándole la enhorabuena por el pase porque en Soria no se la di. Yo no soy hombre de hablar mucho, soy bastante introvertido de primeras y con los jugadores voy cogiendo confianza poco a poco. Por eso les mandé un mensaje para darles la enhorabuena, dándoles las gracias y diciéndoles que voy a cumplir un sueño que nunca como jugador pude cumplir, ni pensaba cumplir. Les dije que gracias a ellos tengo la oportunidad, aunque no sea en el campo, de enfrentarme al Deportivo.

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¿Es aficionado del Dépor y de algún equipo más?

Soy del Dépor. Es mi único equipo. Desde que tengo consciencia soy del Dépor. Algo raro, porque ni a mi familia ni a mi padre nunca le tiró mucho el fútbol. Sí que le gusta el fútbol de verme a mí, pero nada más. Tengo una tía, que es fisioterapeuta y estudió en A Coruña, que de pequeño me regalaba alguna camiseta del Dépor y algún muñeco del Dépor. Pero soy del Dépor de siempre. Ni Madrid ni Barça ni nada, soy del Dépor. En Ourense pasa mucho que te preguntan, como no hay ningún equipo puntero, si eres del Barça o del Madrid. Yo, del Dépor.

¿Y de dónde le viene esa pasión por el Dépor?

No sé, mi tía ya me regalaba las camisetas porque ya sabía que era del Dépor. Pero no fue por nada. Me hice del Dépor porque en esa época era el equipo de Galicia más fuerte. Veía todos los partidos y la Champions, todos los martes y miércoles. Y nada, así fue.

¿Ha venido a Riazor y ha seguido al equipo fuera?

Sí, fui socio varios años. Creo que dejé de ser socio el año que descendió a Segunda B, un poco por enfado. Además, era socio más que nada por ayudar, porque yo, al estar fuera, podría verlo en Riazor tres o cuatro veces al año. Soy funcionario y estuve alguna época fuera, en Madrid, aunque ahora ya estoy aquí. Económicamente, lo más rentable habría sido pagar la entrada cada vez que iba, pero lo hacía más que nada para ayudar. Además, estoy en una peña del Dépor que hay aquí en Xinzo de Limia, que se llama ‘Sempre Branquiazul’. Y nos juntamos de vez en cuando para ver los partidos.

¿Cómo vivió todos esos años en el barro?

Intentando ver los partidos por páginas online, cuando no se podía ver bien, y sufriendo como nunca cuando perdíamos contra el Coruxo, el Celta B... Yo soy de Xinzo, un pueblo pequeño de 10.000 habitantes, y aquí todo el mundo sabe que es rara la semana que yo no ando un par de veces con la camiseta del Dépor, una sudadera del Dépor o algo del Dépor.

En Ourense pasa mucho que te preguntan si eres del Barça o del Madrid; yo, del Dépor"

¿Y qué siente al verlo ahora de vuelta en Primera, con jugadores como Aubameyang, cuando hace poco era impensable?

Este año el equipo a mí me ilusiona muchísimo. Después de todos estos años y de la temporada pasada, que el objetivo era ascender, pero no lo veía muy claro. Al final se ascendió y, con los jugadores que han fichado, me parece que, para la época de la que venimos, hay un equipazo. No hay que plantearse metas superiores porque es un recién ascendido, pero por plantilla y si las lesiones lo respetan, creo que para estar dentro de los diez primeros, fácil. Pero luego las temporadas son largas y vemos lo que estamos pasando ahora con las lesiones de Aubameyang, Casadó y demás. Se puede complicar una temporada en cualquier momento.

¿Dónde tiene el tatuaje del Dépor y cuándo se lo hizo?

Fue un regalo de mi pareja por un cumpleaños. Lo tengo en la parte interior del bíceps y es el escudo del Dépor. Me lo hice en la anterior época en Primera División, así que hará ocho o diez años. Quería hacerme el escudo y coincidía que era mi cumpleaños. Así que mi pareja me dijo: ‘De regalo este año, el tatuaje’.

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El día que se enfrenten al Dépor, ¿va a remangarse un poquito o lo va a tapar?

El día que nos enfrentemos al Dépor, no sé ni cómo voy a estar. Como un manojo de nervios, seguro porque en el sorteo ya me cayeron las lágrimas. No pude ver el sorteo con todos por trabajo, pero lo estuve viendo y hasta lo grabé. Les di las gracias a todos y me cayeron las lágrimas. Mira que no soy muy expresivo ni extrovertido, pero me cayeron las lágrimas cuando vi el Dépor. Ya cuando salió el Racing de Santander me quedé aliviado porque dije: ‘Bueno, por lo menos un gallego’. Porque solo podía tocar Celta o Dépor. Y cuando salió el Dépor, me empezaron a caer las lágrimas como si fuera a jugar yo.

¿Contra el Celta también habría estado bien por la rivalidad?

Sabemos que es muy difícil competirles a estos equipos. Contra cualquier equipo estaría bien porque es un partido para que el equipo, que es muy joven, disfrute. Pero contra el Celta querría ganar a muerte. Al Dépor también querría ganarle, evidentemente, pero es un sentimiento enfrentado, contradictorio. Contra el Celta sí que sería intentar ganarle como fuera.

El día del partido, no sé ni cómo voy a estar, como un manojo de nervios"

¿Qué daría por ser el que está debajo de los palos en el partido contra el Dépor?

Ni en mis mejores sueños me habría imaginado jugar contra el Deportivo. Ni la posibilidad. Mira que jugué en Preferente, como están jugando estos chavales ahora. Yo jugué tres años en Preferente en el Antela, pero nunca tuvimos la oportunidad de pelear por jugar la Copa del Rey. Ahora el Antela sí que ya está en Tercera y ya sí que puede optar a eso, a jugar la Copa del Rey. Pero la época que estuve yo en Preferente, el objetivo era salvarse y nunca tuvimos la posibilidad de aproximarnos a la Copa del Rey. Entonces, jugar contra el Deportivo era imposible. Como mucho, un amistoso, como fue a Verín, que lo fui a ver. Pero en competición nunca me lo imaginé.

Hace unos años el Arenteiro tuvo que jugar contra el Dépor con el entrenador de porteros porque no tenía a ninguno disponible. Si cogen un catarro los porteros del primer equipo, ¿se ve preparado?

Llevo retirado solo tres meses y físicamente estoy bien, que sigo haciendo maratones. Pero hay una base, hay un equipo juvenil que está en Liga Nacional y va arriba de todo. Jugó contra el Deportivo el otro día y le ganó, así que no creo que yo fuera una opción. Ojalá, pero no creo que la opción del club fuese hacerme ficha a mí si se lesionan los dos porteros (ríe). Estaría encantado, pero no creo que fuera la opción.