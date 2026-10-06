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Dépor

Multa de 5.000 euros para un espectador que increpó a la afición del Betis en Riazor

Le prohíben el acceso a recintos deportivos durante un año

Sergio Baltar
06/10/2026 18:52
Panorámica del estadio de Riazor durante el Dépor-Elche
Panorámica del estadio de Riazor durante un partido de Liga
Javier Alborés
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La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propuso en su reunión de este martes una sanción para un aficionado que estaba presente en Riazor en el último partido liguero, ante el Betis.

Así, ha emitido una propuesta  de sanción de 5.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses a un aficionado que, "situado en la grada Preferencia Superior Lateral, abandonó su localidad para acercarse al vallado de separación de aficiones y de modo violento increpó a los aficionados rivales, opuso resistencia activa y desobedeció a los policías que intervinieron".

Se trata, por lo tanto, de una sanción a título individual que recae sobre este aficionado en particular, no sobre el Deportivo.

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