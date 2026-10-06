El Dépor se medirá a una Real Sociedad muy internacional

Oyarzabal, en la acción del gol que anotó ante Inglaterra EFE

Entre los indicadores más fiables para medir el nivel de una plantilla, no cabe duda de que el número de internacionales es uno de los más fiables. Cierto es que hay que tener en cuenta en su justa medida el nivel de las selecciones convocantes, pero eso no quita que sea un dato a tener muy en cuenta. Prueba de ello es la Real Sociedad, próximo rival del Deportivo en el campeonato liguero. La escuadra donostiarra, además de ser el actual campeón de Copa, se ha convertido en los últimos años en uno de los animadores de la Primera División. Y eso se refleja en su número de internacionales. En este parón, son nueve los jugadores de su primera plantilla convocados. Así, el conjunto vasco es el quinto de la Liga con más jugadores convocados en este parón, solo superado por el Barcelona (17), Real Madrid y Atlético (15) y el Villarreal (11).

Entre los internacionales de la Real, cabe destacar que uno de ellos es Mikel Oyarzabal, flamante campeón del mundo y uno de los habituales en las convocatorias de Luis de la Fuente. El delantero todavía no está disponible en este inicio de la semana para su club, ya que hoy tiene partido con España. Será ante Croacia a las 20.45 horas. En el encuentro anterior, ante la República Checa, solo disputó los últimos 23 minutos del choque. Destaca el gol que hizo ante Inglaterra.

También está convocado por España Jon Martín, aunque en este caso no con la absoluta, sino en categoría sub-21. También hoy tiene un compromiso, en Ibiza ante Rumania, en un partido que comenzará a las 19.00 horas.

Por otra parte, uno de los internacionales en categoría absoluta del del próximo rival del Dépor será rival de España en el ya mencionado encuentro de esta noche en la Liga de Naciones. Se trata de Luka Sucic. Su selección viene de sufrir una dolorosa derrota ante Inglaterra por siete goles a cero. En ese partido, el jugador de la escuadra donostiarra no disputó ningún minuto.

Orri Óskarsson también tiene hoy partido de la Nations Legue, aunque en este caso, en la división C, la tercera categoría de la competición. Su selección, Islandia, se mide a Estonia en Tallin a partir de las 20.45 horas. Es el capitán de la selección de la que es todo un referente. En el último partido, ante Bulgaria, fue titular y anotó dos goles en la victoria de su selección por 3-0.

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Fuera del panorama europeo, la Real Sociedad también cuenta con varios representantes en diferentes selecciones. Es el caso de Mamadou Sarr, citado por Senegal para la fase clasificatoria para la Copa África de Naciones. En este caso, el central cedido por el Chelsea en la escuadra de Anoeta ya ha completado todos sus compromisos. El último de ellos fue el pasado domingo, un encuentro amistoso ante Comores en Marsella. Sarr fue titular en la victoria de su equipo por 0-1 y disputó los noventa minutos.

Por su parte, Job Ochieng fue convocado por Kenia. En este caso, su selección no disputó ningún amistoso después de los dos encuentros oficiales, ante Eritrea y Guinea. El último de ellos se disputó el 29 de septiembre, por lo que ha condicionado tanto el trabajo de la Real Sociedad al regresar hace ya unos días.

Los que sí tienen todavía compromiso con su selección en la jornada de hoy son Mikel Aramburu y Yangel Herrera, convocados por Venezuela. Eso sí, de los tres partidos fijados para esta ventana, todos eran de carácter amistoso. El último es hoy ante Jordania. Antes, la selección caribeña perdió ante Japón (2-1) y empató sin goles ante Corea del Sur.

La lista de internacionales de la Real Sociedad la completa el japonés Take Kubo, que es un fijo en las convocatorias de la selección nipona. Además de ser una pieza importante en su club, también lo es para el combinado de su país. Kubo ya ha concluido su periplo con Japón en este parón internacional, ya que su último encuentro fue el 1 de octubre. Es decir, diez días antes del compromiso liguero ante el Deportivo. En el primero de esos tres encuentros, Japón venció a Uruguay por 3-1, aunque Kubo fue suplente y solo jugó la última media hora. Después, vencieron a la Venezuela de Aramburu y Herrera por 2-1, y el futbolista nipón disputó la segunda parte. Por último, vencieron a Ecuador en la tanda de penaltis tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. Kubo fue titular pero no completó el choque.

En todo caso, dado que varios de sus jugadores todavía tienen compromisos internacionales en el día de hoy, la Real Sociedad no podrá trabajar con todos sus efectivos hasta los últimos días de esta semana. En ese sentido, la situación del equipo coruñés es más llevadera, ya que son son cuatro los internacionales que están con sus selecciones en este parón. Así, Hidalgo tiene más margen para poder trabajar con su plantilla.