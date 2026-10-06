El Dépor recupera efectivos tras el parón: Amatucci, disponible

Amatucci, en un entrenamiento con el Deportivo RCD

Después de dos semanas en las que no hubo competición liguera debido a los compromisos de las selecciones internacionales, el Dépor vuelve a disputar un partido oficial. Será a domicilio este domingo, ante la Real Sociedad en Anoeta (16.15 horas). El equipo blanquiazul ya trabaja en la preparación de ese encuentro, aunque lo hace sin saber exactamente con que futbolistas podrá contar. La enfermería se encuentra muy poblada de pacientes en la actualidad, y de hecho, son varios los jugadores que son baja segura para la contienda ante los donostiarras.

Sin embargo, hay otros efectivos que se encuentran ahora mismo entre algodones, y su presencia en el próximo choque liguero no está ni confirmada ni descartada. En total, son cinco los jugadores del Deportivo que se encuentran lesionados o arrastraban molestias.

Las bajas se concentran especialmente en la parcela ofensiva. Así, Antonio Hidalgo no podrá contar en Anoeta (ni tampoco en los encuentros siguientes) con dos de sus tres delanteros centros. Se trata de Aubameyang y Zaka. El gabonés acabó tocado el encuentro ante el Betis y días después tuvo que pasar por el quirófano. Sufre una pequeña rotura en el menisco externo de su rodilla derecha, y el plazo estimado hasta su vuelta a los terrenos de juego era de unas cinco semanas después de la operación. En ese sentido, este parón liguero le ha beneficiado para que ese periodo se fuese consumiendo sin perderse tantos partidos, pero todavía le quedan varias semanas hasta poder volver a vestirse de corto.

El Dépor se medirá a una Real Sociedad muy internacional Más información

Por su parte, Zakaria Eddahchouri sufrió una luxación en el carpo de la muñeca izquierda, que también hizo necesario que fuese operado. En su caso, la recuperación se estimó en unas tres o cuatro semanas de duración. No estará en San Sebastián, aunque se espera que pueda volver antes que Aubameyang. En todo caso, lo cierto es que el único ariete de la primera plantilla disponible para medirse ante la Real Sociedad es Bil Nsongo, que viene de estrenarse como goleador en esta ventana internacional con la selección absoluta de Camerún.

El otro jugador del Dépor cuya baja está confirmada durante las próximas semanas es el centrocampista Marc Casadó, que ya tuvo que ser sustituido ante el Betis en la primera parte del encuentro. El jugador cedido por el Barcelona sufrió una fractura en su clavícula derecha tras una acción fortuita, y también necesitó cirugía. El tiempo de baja depende de la evolución, pero los plazos habituales se sitúan en una horquilla de entre ocho y doce semanas.

Buena evolución

Además de las tres bajas confirmadas, hay otros dos jugadores que han estado entre algodones durante los últimos días. Se trata de Amatucci y Luismi Cruz, que no participaron en ninguno de los dos amistosos que disputó el Dépor durante este parón ante el Penafiel y el Oporto. El centrocampista italiano arrastraba molestias en un aductor, y también se había perdido el último encuentro liguero disputado ante el Real Betis en el estadio de Riazor.

Por su parte, Luismi Cruz tampoco jugó en los amistosos y realizó durante varios días trabajo específico, al margen del grupo. Sin embargo, los dos pudieron trabajar este martes en Abegondo con normalidad. Aunque todavía quedan varios días hasta el encuentro ante la Real Sociedad, todo apunta a que la evolución de ambos está siendo positiva.

Hay otros jugadores que, durante los últimos días, estuvieron también realizando alguna sesión al margen del grupo. Es el caso de Altimira y Riki, pero también están ya plenamente en la dinámica con el resto de sus compañeros. No parece que su presencia en Anoeta esté en entredicho.

Por lo tanto, todo apunta a que Antonio Hidalgo solo tendrá que afrontar las tres bajas confirmadas en el duelo ante la Real Sociedad. Así, más alla de Aubameyang, Casadó y Zaka, Hidalgo podría tener a su disposición al resto de la plantilla pare el duelo en San Sebastián.

Se trata de tres bajas que ya estaban confirmadas, prácticamente, desde el inicio del parón, y con las que ya contaba el entrenador catalán. El objetivo era que esa lista no aumentase y que el resto de jugadores que estaban tocados evolucionasen bien. Cabe mencionar que el Dépor cuenta con una plantilla larga, con todas sus fichas cubiertas, lo que ha servido para mitigar, al menos en parte, las consecuencias de las tres lesiones confirmadas.