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Dépor

El Auriense-Dépor de Copa se jugará en O Couto

El club ourensano confirmó la autorización de la Xunta para albergar el encuentro en un escenario diferente a su campo habitual, el Municipal de Oira

Eder Pereira
Eder Pereira
06/10/2026 19:07
Lance del Ourense CF-Dépor, partido de Copa de la 2024-25, en O Couto
Lance del Ourense CF-Dépor, partido de Copa de la 2024-25, en O Couto
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El Auriense Cented Academy ha confirmado que la eliminatoria de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Deportivo se disputará en el estadio de O Couto, después de recibir la autorización de la Xunta de Galicia para trasladar el encuentro desde su campo habitual, el Municipal de Oira.

El club ourensano ya trabajaba en esta posibilidad desde que el sorteo emparejó a ambos equipos. Su presidente, Manuel López-Cerón, explicó a este diario que una de las prioridades era conseguir que el partido pudiera celebrarse en O Couto, un escenario con mayor capacidad y que permitirá al Auriense afrontar uno de los encuentros más importantes de su historia ante el conjunto coruñés.

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El Auriense comunicó este martes la autorización a través de sus redes sociales y señaló que todavía está pendiente de conocerse el horario del encuentro. El club anunció además que próximamente habilitará los canales para adquirir las entradas y que pondrá en marcha una plataforma de venta online para facilitar el acceso al público.

El Deportivo regresará así a O Couto casi dos años después de su última visita. El precedente más reciente se produjo el 4 de diciembre de 2024, también en la Copa del Rey y también a partido único, aunque en aquella ocasión el rival fue el Ourense CF. El conjunto blanquiazul cayó por 1-0 y quedó eliminado del torneo en aquella ronda.

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