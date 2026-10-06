Agridulce estreno oficial de Molina con la selección de Honduras

El seleccionador de Honduras, José Francisco Molina, durante el partido de la Nations League de la Concacaf entre Honduras y Jamaica disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa EFE/GUSTAVO AMADOR

Pese a sumar una sola victoria en sus seis partidos como seleccionador de Honduras, José Francisco Molina está de enhorabuena. El exguardameta del Deportivo ha logrado la permanencia del combinado centroamericano en la primera división de la Nations League de la Concacaf, pese a que los Catrachos históricamente apuntan más alto en su confederación continental.

La noche del domingo (ya madrugada del lunes en España) comenzó torcida en el estadio nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La victoria de Guatemala sobre Surinam (1-0) despedía a los hondureños de cualquier opción de colarse en los cuartos de final de la competición. Siempre, hasta ayer, los jugadores de la H azul habían entrado entre los ocho mejores de la Nations League. Semifinalistas en la primera edición (2019-20), fueron segundos de grupo en la 2022-23 –cuando solo el primero accedía directamente a semifinales– y cayeron en la ronda del top 8 en 2023-24 y 2024-25, en ambas ocasiones frente a México y de manera dramática. En la primera, en la tanda de penaltis tras dejar escapar el 2-0 de la ida. En la segunda, los aztecas voltearon ese mismo resultado con un contundente 4-0.

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Ayer, Honduras empató con Jamaica (1-1) y aseguró su permanencia. El punto, además, sirvió al equipo caribeño para hacerse con uno de los billetes del grupo a los cuartos de final. Rudolph Speid adelantó a los Reggae Boyz. Un potente remate de Luis Palma en el segundo tiempo sirvió al equipo de Molina para lograr el punto suficiente para evitar el que habría sido el primer descenso de Honduras a la segunda división de la Nations League.

El grupo B de la primera división quedó encabezado por Guatemala, con 7 puntos, los mismos que Jamaica, segunda, y Surinam, tercera, pero eliminada del torneo por el golaveraje general. El mismo que evitó que Honduras cayese a la Liga B, ya que finalizó con 4 puntos, los mismos que Martinica y El Salvador. La diferencia de -1 le situó por delante de caribeños (-2) y salvadoreños (-6), que ocupan las dos plazas de descenso.

Diversos medios locales calificaron el resultado de “fracaso”. El técnico valenciano tuvo que responder a las críticas en la sala de prensa. “Yo no lo llamo fracaso. Fracaso lo puedes llamar tú, yo lo respeto... Yo lo llamo: esto es parte del proceso, seguimos trabajando. No conseguimos el objetivo, es verdad. Pero esto no nos va a apartar del proceso y no nos va a apartar del camino que queremos llevar”, replicó el técnico.

Objetivo: Mundial 2030

Molina firmó como seleccionador de Honduras a finales del pasado mes de febrero. En su presentación, los dirigentes federativos hablaron de un proyecto a largo plazo con un objetivo único: lograr en 2030 la cuarta clasificación mundialista de la historia de la selección catracha, presente en las citas de 1982, 2010 y 2014.

Molina dejó claro que mantiene la convicción de seguir trabajando con la mirada puesta en 2030: “Si tú quieres conseguir algo tienes que seguir un camino, ese camino es el proceso. Y lo que queremos conseguir es clasificar para el Mundial 2030, que es el objetivo importante. Seguimos convencidos de que en algún momento las críticas tornarán en otra cosa”, comentó.

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El que fuera portero del Deportivo entre 2000 y 2006 se ha llevado a Honduras a un equipo de trabajo de casi una decena de miembros. Su mano derecha es el serbio Igor Tasevski, con el que ya trabajó en el Villarreal B hace más de una década. José Vicente Carrascosa (ayudante), Francisco Martínez (entrenador de porteros), Sergio García (preparador físico), Jesús Lomas (analista), Francis Hernández (director deportivo), Miguel Mariscal (nutricionista) y Javier Ávila (fisioterapeuta) completan el staff hispano de un combinado hondureño que desde 2018 no cuenta con un seleccionador nativo.

Seis partidos, un triunfo

Desde la llegada de Molina, Honduras ha jugado seis partidos, en los que solamente ha logrado un triunfo. El resto, dos empates y tres derrotas. Los hondureños igualaron con Perú (2-2) en Leganés en el estreno del excancerbero blanquiazul, el pasado 31 de marzo. El 6 de junio ejercieron de sparring mundialista de Argentina. Honduras dio la talla ante la Albiceleste (2-0).

Los cuatro encuentros restantes son los correspondientes a la actual ventana FIFA, en la que Honduras disputó sus cuatro encuentros de la primera división de la Nations League de la Concacaf. Los catrachos comenzaron perdiendo en casa con Surinam (2-3), ganaron en su visita a Jamaica (0-1) y cayeron en Martinica (2-1) antes de la igualada ante los jamaicanos (1-1).

El jugador de mayor prestigio del plantel hondureño es el volante Kervin Arriaga, fichado este año por el AEK griego tras su buen desempeño en España con el Levante. Otro futbolista hondureño con recorrido en LaLiga es el delantero Choco Lozano, que tras sufrir una grave lesión de rodilla hace un año se encuentra sin equipo y nunca ha sido llamado por Molina. A priori, poca pólvora para aspirar a uno de los seis billetes mundialistas de la confederación. Aunque Molina ya salió victorioso de retos mayúsculos en A Coruña.