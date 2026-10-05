Manu Cerón, presidente del Auriense CA: "No nos vamos a volver locos con los precios para recibir al Dépor; somos fútbol popular"

Manuel López-Cerón (Vilalba, 1988) está detrás del proyecto que ha llevado al Auriense Cented Academy hasta medirse con el Dépor en la Copa del Rey. Vinculado al fútbol ourensano y a la formación de entrenadores, creó en 2014 la escuela Cented Academy, en 2020 fue uno de los impulsores en la fundación del Auriense CA y ha vivido desde dentro su crecimiento. Ahora, con el equipo a las puertas de un partido histórico, Cerón explica, todavía desde Las Rozas, donde se celebró el sorteo copero, cómo han recibido la noticia, qué significa enfrentarse al Dépor y qué hay detrás de un club que ha convertido la juventud, la formación y la ambición en sus principales señas de identidad.

¿Cómo han vivido el sorteo y cómo ha reaccionado el club?

Muy ilusionados. Al final, lo que mantuvimos en todo momento era la ilusión de jugar la Copa. A partir de ahí, esta posibilidad de cercanía nos daba la opción de jugar contra un gallego. Es un orgullo poder jugar contra un campeón de Copa, que al final no lo tienes todos los días, y si ese campeón de Copa es gallego y es el Dépor, con todo lo que conlleva de historia y demás, estamos muy emocionados.

¿Los jugadores han podido seguir el sorteo desde Ourense?

Tenemos imágenes porque Televisión de Galicia ha estado cubriendo en Oira, que suele ser nuestro campo habitual. Han estado allí porque los jugadores estaban siguiendo el sorteo en directo.

¿Esperaban al Dépor o preferían al Celta?

Ourense es una ciudad muy abierta a nivel futbolístico. Cualquiera de los dos lo hubiésemos acogido de buen grado, pero es un honor jugar contra todo un campeón de Copa.

Tenemos un entrenador de porteros que creo que lleva al Dépor en la piel"

¿Alguien del club tiene alguna vinculación con el Dépor?

Por la cantera del Dépor, yo creo que no ha pasado ningún jugador. Pero sí tenemos algún infiltrado. Incluso tenemos un entrenador de porteros que creo que lleva al Dépor en la piel. Al final, la dicotomía del fútbol en Galicia nos lleva a tener que decidir muchas veces, pero Ourense es una ciudad muy abierta a nivel futbolístico.

¿Qué jugadores del Dépor le gustaría ver sobre el césped?

Me gustaría que estuviesen los máximos conocidos posibles, los más llamativos. Sabemos que somos un equipo modesto, que la realidad competitiva de los dos equipos es muy diferente y que las obligaciones competitivas también, pero desde esa perspectiva, que sea una fiesta. Sabemos que el Dépor va a poner un once fantástico. Todos sus jugadores son jugadores de Primera División y, para nuestros jugadores y nuestros técnicos, poder enfrentarse a ellos es histórico y algo que posiblemente solo se vive una vez en la vida.

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¿Qué supone para el Auriense CA enfrentarse al Dépor?

El club es muy joven. De hecho, la primera vez que el club juega con el Dépor en competición oficial es este año, con el equipo juvenil, que debuta esta temporada en Liga Nacional. No nos ha ido mal, le hemos ganado 0-2 al Dépor. Pero son diferentes realidades.

¿Ven alguna posibilidad de dar la sorpresa?

La posibilidad de poder disfrutar. Como digo, es una ciudad muy de fútbol, una provincia muy de fútbol. Ourense es una ciudad muy copera también. El año pasado ya pasaron tres equipos de Primera División y el anterior también. El hecho de seguir disfrutando de este torneo y tener equipos de Primera en la ciudad es un aliciente para todos los equipos, no solamente para el nuestro, para seguir trabajando y seguir soñando estos momentos, que son los que nos quedan tanto a directivas como a jugadores, técnicos y aficionados. Son los que nos quedan para seguir motivándonos a trabajar.

Es un honor jugar contra todo un campeón de Copa"

El club apenas tiene seis años de vida. ¿Cuándo nació como tal?

Sí, el club partió de una escuela creada anteriormente, en 2014, pero el club se fundó en 2020.

¿Cómo es la relación con el resto de clubes de Ourense?

La relación que tenemos es excelente con la UD Ourense, con el Ourense CF, con los equipos en Tercera RFEF y con los equipos de todas las categorías. Pero si me preguntas por los equipos de categorías RFEF, también tenemos al Barco y al Antela, y la relación con ellos es excelente. Nosotros somos principalmente un club de base. La gente que venga a vernos se va a encontrar un equipo de gente joven, con una media de edad de 21,2 años, con mucha hambre, con gente que ha pasado por buenas canteras y con mucha ambición deportiva. Lo dan todo en cada partido y creo que esa es la clave que nos ha traído hasta aquí.

¿Esa juventud es la identidad del club?

La seña de identidad es la juventud, y la ambición y el querer crecer. Somos un club de formación, un club de base. El objetivo es formar jugadores para que después puedan despuntar en lugares competitivos de mayor nivel. En la realidad competitiva de los sitios a los que puedan acceder, que sea mejor que pasen por aquí, que guarden un buen recuerdo del club, pero que tengan una etapa de formación muy buena, que se acerquen a lo profesional.

Estamos trabajando para que el partido sea en O Couto"

¿Dónde se va a jugar el partido contra el Dépor?

Desde el club estamos trabajando para que el partido sea en O Couto.

¿Qué puede suponer este partido para las arcas del club?

Es un impulso económico. La realidad es que en estas categorías, al igual que en las mayores, pero cuando estás en categorías modestas, cada euro, cada céntimo suma. Cuesta conseguirlo, pero es un ingreso económico que no nos va a volver locos. Servirá para tener un mejor rendimiento en el día a día y hacer alguna pequeña inversión en material de trabajo para que técnicos y jugadores puedan mejorar su trabajo diario y tener un club saneado. No nos vamos a volver locos con eso. Tampoco vamos a volvernos locos a nivel de precios y demás. No nos hemos sentado todavía a hablarlo, lógicamente, porque es muy pronto. Pero venimos del fútbol popular, somos fútbol popular. Y si quieres cambiar la palabra popular por modesto, sería incluso más realista.

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Han ascendido prácticamente cada temporada. ¿Imaginaba algo así cuando fundaron el club?

No. Nosotros nacimos en un momento muy complicado, en plena pandemia. La realidad es que competitivamente el club tiene una ventaja también por el hecho de jugar en la ciudad. Parece que no, pero al final no deja de ser un aliciente, una ventaja para incorporar a algún jugador, estar céntrico y demás, por lo menos en lo que al terreno de juego se refiere. Aunque somos un poco nómadas a nivel de instalaciones de entrenamiento, esa es parte de nuestra personalidad. Somos un poquito nómadas, somos los últimos en llegar y tenemos que asumirlo con toda la naturalidad, normalidad y humildad del mundo. Fuimos creciendo de categoría cada año. Siempre hemos intentado mantener la apuesta por la juventud y por gente que tenga hambre, ambición y ganas de crecer. Creo que esa es la identidad del club. Creo que así le ha ido muy bien a muchos jugadores que han pasado por el club y, deportivamente, ahora en Preferente el objetivo es estabilizar el club en la categoría y que sigan creciendo las categorías de base. Tenemos un juvenil que a día de hoy está en puestos de ascenso a División de Honor. Creo que todo el trabajo debe pasar por ahí. Para la base, el espejo en el que hay que mirarse debe ser el juvenil y estar en el equipo sénior tiene que ser un paso para gente que quiera crecer deportivamente.

A veces piensas: ‘¿Qué necesidad tengo yo de estar sufriendo aquí en Soria un domingo?'"

¿Cómo nació la idea de fundar la Auriense CA?

A nivel futbolístico he estado como entrenador en diferentes equipos, tanto de base como sénior, y en la pandemia, un grupo de entrenadores… Debe ser que ese día nos pilló ociosos y dijimos: ‘Oye, ¿por qué no hacemos un proyecto chulo de formación aquí en la ciudad?’. Y así surgió. Así fueron evolucionando poquito a poco las cosas. Veníamos muchos de la escuela Cented, la escuela de entrenadores. Casi todos los entrenadores que están aquí se han formado allí. El entrenador del Juvenil A es uno de los fundadores del club y también es un tío formado en nuestra escuela. Al final, es un club muy familiar. El Auriense es un club muy, muy, muy familiar. Eso es un poco lo que buscábamos a la hora de fundarlo. Era un sitio cómodo, en la ciudad, dentro de un buen ambiente, para poder hacer aquello que nos gusta.

¿Y siente que están consiguiendo aquello que buscaban?

Sí. A veces parece que consigues estas cosas y no disfrutas demasiado del viaje porque siempre tienes la tensión. Ayer estábamos en Soria y estábamos allí con la cabeza pensando: ‘¿Qué necesidad tengo yo de estar sufriendo aquí en Soria un domingo?’. Pero bueno, esas situaciones nos han llevado hasta aquí. Hemos llegado a la final de la Copa Diputación a los penaltis, ganamos la final de la Copa Diputación en los penaltis. La primera ronda de la Supercopa Galicia la superamos también a penaltis. Hay mucho sufrimiento detrás. Me gustaría agradecer a los que empezaron esto, porque son los que sembraron la ilusión de lo que hoy nos sigue ilusionando a los que estamos. Yo creo que la vida hay que agradecer. Esto que estamos disfrutando todos es parte de todos los que empezaron a construir esto también.