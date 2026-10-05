Las cinco tareas pendientes de Hidalgo para el reinicio del Dépor

Antonio Hidalgo en el Dépor-Betis Javier Alborés

Después de dos largos fines de semana sin competición, la Liga regresa para un Deportivo que por el camino ha visto cómo se bajaba el suflé del gran inicio de temporada debido a los sucesivos problemas físicos que han ido apareciendo por el camino. Lo que debía ser un periodo de descanso para terminar de poner a punto las piezas que se incorporaron más tarde a la disciplina deportivista, se ha convertido en un auténtico calvario que ha llenado la enfermería blanquiazul al máximo de su capacidad.

Como ya sucediera después del primer amistoso ante el Penafiel, Antonio Hidalgo ha concedido otra ración de minivacaciones a su plantilla, que mañana martes regresa al trabajo en Abegondo después de tres días libres. El técnico tendrá que empezar a trazar el plan para enfrentarse a la Real Sociedad el próximo domingo en Anoeta (16.15 horas), y lo hará con varias tareas pendientes que combinan su capacidad de adaptación ante las ausencias seguras y las potenciales, con la destreza en la pizarra para potenciar las virtudes que el equipo ha mostrado en la puesta en escena del regreso a Primera y corregir los errores que dejan una racha vigente de 2 puntos sobre 9 posibles:

1. Recuperar a los tocados

El Dépor se marchó al parón con la única mala noticia de la lesión de Marc Casadó, que pasó por el quirófano al tiempo que varios de sus compañeros cogían el avión para viajar a sus países. Desde entonces se han caído también Aubameyang y Eddahchouri. Estos tres no estarán seguro en San Sebastián en la reanudación de la competición, pero podrían no ser los únicos.

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Varios jugadores deportivistas forzaron hasta el límite en las primeras siete jornadas, especialmente en una última semana con tres partidos en ocho días. Y las semanas de descanso han sacado a la superficie varios problemas físicos cuyo alcance está todavía por determinar. Empezando por Lorenzo Amatucci, que ya no jugó ante el Betis por molestias en el aductor. No lo hizo tampoco ante el Penafiel ni el Oporto después de no completar ninguno de los entrenamientos recientes con el grupo. Luismi Cruz, Riki y Altimira son los otros tres futbolistas que vieron el amistoso frente al conjunto luso desde la grada. El club no ha emitido parte médico de ninguno de ellos, pero será la evolución durante la semana la que marque una disponibilidad para viajar a Anoeta que de momento no está asegurada. La buena noticia en este sentido es la recuperación de Noé Carrillo, que ya tuvo minutos después de casi dos meses KO por un esguince de tobillo.

2. Gestión de los internacionales

El foco de atención para el técnico de Granollers será cómo van llegando los internacionales. El goteo empezará con Bil Nsongo, que regresa con la moral por las nubes tras su debut con Camerún y su estreno goleador, pero con 170 minutos más en las piernas.

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Aunque quizá las situaciones que habrá que gestionar con más celo sean las de Lucas Noubi y, sobre todo, Josema Giménez. Ambos tienen su último encuentro este martes, a lo que en el caso del uruguayo se suma un largo viaje desde la India. Hidalgo no sabrá en qué estado tiene a los futbolistas que sí han tenido competición durante el parón FIFA hasta como muy pronto el jueves.

3. Aprender a vivir sin Aubameyang

En lo que se refiere a factores que ya dependen más directamente de la pizarra, la prioridad clara es resolver el agujero que genera la lesión de Aubameyang. La operación de menisco lo apartará de la competición hasta noviembre, dejando al equipo sin todo lo que aportaba el gabonés. Su presencia había permitido plasmar e incluso potenciar todo lo bueno que hacía el Dépor de forma colectiva. Un atajo y solución individual para una categoría en la que no todos los equipos disponen de este tipo de as bajo la manga.

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El preparador deportivista es consciente de que no tiene una pieza que por sí sola pueda replicar lo que hace el ‘7’, por lo que necesita encontrar una fórmula que compense los cinco goles y dos asistencias que había conseguido hasta la fecha en un contexto en el que, además, no contará en las próximas semanas con Zaka, una de las alternativas en punta. Cómo rodear a Bil Nsongo está en lo más alto de la lista de tareas.

4. Mario Soriano y cuántos más

El rompecabezas de la delantera y el del centro del campo son vasos comunicantes en realidad. Porque de qué compañía elija para el atacante camerunés dependerá también la escolta de un Mario Soriano que con el paso de las jornadas ha ido convirtiéndose de nuevo en la brújula del Deportivo. Hidalgo ha alternado, tanto en verano como en el inicio de Liga, con dibujos que van desde los dos hasta los prácticamente cuatro centrocampistas. El madrileño es junto a Diego Villares el único futbolista que está totalmente sano en la sala de máquinas, por lo que el técnico tendrá que hacer encaje entre sus ideas y la evolución de los Amatucci, Riki y compañía para componer la medular.

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Y no solo pensando en la alineación inicial. Porque ante la escasez le toca gestionar el centro del campo de forma que el castillo no se caiga a partir de la hora de encuentro, misión en la que apunta a jugar un papel fundamental desde ya un Noé Carrillo al que el fútbol le presenta un segundo tren antes de lo que hubiese imaginado.

5. Poner el candado

No está siendo el Dépor un mal equipo a nivel defensivo, pero el hecho de encajar en todas las jornadas es incompatible con mantener el buen ritmo de puntos a largo plazo. Hidalgo necesita incidir en los buenos automatismos del equipo sin balón y, desde luego, en corregir los continuos errores, en gran medida individuales, que le están costando al equipo blanquiazul tener que hacer siempre más de un gol para ganar los partidos.

Es especialmente importante que la defensa dé un paso adelante ahora que, con la ausencia de Auba y los problemas en ataque, no es descabellado pensar que la producción ofensiva del conjunto herculino se resienta durante las próximas jornadas, en las que además se enfrenta a varios rivales de máximo nivel como la Real Sociedad o el Atlético de Madrid.