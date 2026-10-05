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Dépor

El Auriense CA ourensano será el rival del Deportivo en la Copa del Rey

La eliminatoria a partido único ante el conjunto de Preferente se disputará entre el 27 y el 29 de octubre

Eder Pereira
Eder Pereira
05/10/2026 13:26
Celebración de un gol por parte del Auriense durante el partido de la fase previa de la Copa del Rey ante el San José de Soria
Celebración de un gol por parte del Auriense durante el partido de la fase previa de la Copa del Rey ante el San José de Soria
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El Auriense Cented Academy será el rival del Deportivo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto ourensano se ganó su plaza tras superar la ronda previa ante el San José de Soria. El Auriense perdió 1-0 este domingo en el encuentro de vuelta, pero hizo valer el 2-0 conseguido en la ida en O Couto para imponerse en el resultado global y avanzar a la primera ronda. Ahora le espera el Deportivo, que deberá desplazarse a Ourense para disputar una eliminatoria a partido único entre el 27 y el 29 de octubre.

El equipo ourensano milita en la Preferente Futgal, en el grupo sur, y afronta su tercera temporada en esta categoría. En la competición liguera ocupa actualmente la zona media-baja de la clasificación, después de las primeras jornadas del campeonato. Sin embargo, su trayectoria copera está siendo diferente. Antes de superar al San José había conseguido también la Supercopa de Galicia, lo que le permitió acceder a la eliminatoria previa de la Copa del Rey.

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El Auriense es un club de creación reciente, nacido en 2014. Su crecimiento en el fútbol ourensano le ha llevado en pocos años hasta una competición en la que ahora tendrá la oportunidad de recibir a un equipo de Primera División. La eliminatoria se jugará en su campo y permitirá al club disputar por primera vez un partido oficial ante un rival de la máxima categoría.

El precedente más reciente del Deportivo en la Copa dejó precisamente al equipo blanquiazul en los octavos de final. La pasada temporada eliminó al Mallorca, que competía en Primera, en dieciseisavos gracias a un gol de Noé Carrillo en el tramo final, en una de las grandes apariciones del canterano con el primer equipo. En octavos, el conjunto dirigido entonces por Antonio Hidalgo quedó eliminado por el Atlético de Madrid en Riazor, después de un partido que terminó 0-1 con gol de Griezmann.

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