Ede se queda sin pasaporte directo para el Europeo sub-21 tras la derrota de Polonia ante Italia (6-2)

Bright Ede, central del Dépor, antes de un partido con la selección sub-21 de Polonia PZPN

Bright Ede se quedó con Polonia a las puertas de la clasificación directa para el Europeo sub-21. El central del Deportivo completó los 90 minutos en Pescara ante Italia, que necesitaba ganar por dos goles para arrebatar el liderato del grupo E a una selección polaca que había llegado a la última jornada con pleno de nueve victorias.

Sin embargo, la derrota por goleada (6-2) dejó a los polacos en la segunda posición del grupo y obligará ahora a esperar a la resolución de la clasificación de los mejores segundos. Solo uno de los nueve segundos obtiene el pase directo al Europeo y los otros ocho deberán disputar una repesca en noviembre. El central zurdo había iniciado esta ventana internacional con buen pie, ya que fue titular y disputó el partido completo ante Suecia, resuelto con una goleada por 3-0 que dejó a Polonia con todo de cara antes de la visita a Italia.

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Ede cierra así sus primeros partidos con la sub-21 polaca después de haber dado el salto desde la sub-19 y con dos encuentros completos en esta concentración, una experiencia que refuerza su crecimiento internacional mientras trata de ganar espacio también en la zaga del Deportivo.

Citas de Noubi y Giménez

El otro central blanquiazul que entra en escena este martes es Lucas Noubi. Bélgica sub-21 viaja para medirse a Dinamarca (18.30 horas) en un partido que decidirá el primer puesto del grupo I de la fase de clasificación. Los belgas llegan líderes, con dos puntos de ventaja, por lo que el empate les basta para conservar la primera posición y conseguir el billete directo. En cambio, Dinamarca necesita ganar. Noubi ha sido titular en los dos partidos anteriores de esta ventana y ha encontrado en la selección sub-21 el protagonismo y los minutos que había perdido en el Deportivo.

La jornada internacional se completará también con otro central como José María Giménez. El jugador propiedad del Atlético de Madrid afronta este martes (16.00 horas) con Uruguay el tercer y último amistoso de esta ventana ante India, en Calcuta. El futbolista del Dépor alcanzó los 100 partidos con la Celeste en el primer partido del parón ante Japón, cuando disputó la última media hora, mientras que no participó en el segundo encuentro, el triunfo por 1-4 ante Corea del Sur. Después del duelo ante India iniciará el regreso a A Coruña, previsto para este miércoles, tras una concentración marcada por el gran kilometraje acumulado.