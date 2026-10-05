En directo | Sigue el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acoge el sorteo (13.00 horas) de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. Después de varias rondas previas, en este cruce ya entran todos los equipos de Primera División, excepto Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, exentos como participantes en la Supercopa de España.

La eliminatoria se disputará a partido único en el campo del equipo de menor categoría. El Deportivo está en el grupo 1 junto a Celta y Racing de Santander, así que se repartirán como rivales en esta primera ronda a Auriense, Ribadesella y Salamanca.