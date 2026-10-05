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Sorteo Copa del Rey
Dépor

En directo | Sigue el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey

Auriense, Ribadesella y Salamanca, posibles rivales del Deportivo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/10/2026 12:45

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acoge el sorteo (13.00 horas) de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. Después de varias rondas previas, en este cruce ya entran todos los equipos de Primera División, excepto Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, exentos como participantes en la Supercopa de España. 

La eliminatoria se disputará a partido único en el campo del equipo de menor categoría. El Deportivo está en el grupo 1 junto a Celta y Racing de Santander, así que se repartirán como rivales en esta primera ronda a Auriense, Ribadesella y Salamanca.

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