Bright Ede se juega el pase directo al Europeo sub-21 ante Italia

Bright Ede conduce el balón en el Deportivo-Valencia Quintana

Poco a poco, los jugadores del Deportivo que han sido citados por sus selecciones rematan sus tareas en este parón internacional. Hoy mismo es Bright Ede el que pone punto y final a una nueva convocatoria con Polonia sub-21, y lo hace con un partido crucial de cara a la clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría. Esta tarde, a las 18.15 horas, se mide a Italia, única selección que le ha aguantado el ritmo a los polacos y, por lo tanto, único combinado que le puede arrebatar el primer puesto del Grupo E.

Polonia llega al duelo de hoy con un pleno que la convierte en el equipo más fiable hasta ahora. Después de ganar el pasado miércoles a Suecia, con el central deportivista disputando los 90 minutos, los polacos cuentan por victorias los nueve partidos disputados hasta ahora: 27 de 27 puntos posibles. Con tres tantos menos en su casillero está Italia, selección que buscará esta tarde amargar el parón internacional a Bright Ede y compañía. Sin embargo, Polonia afronta el duelo con una ventaja: la diferencia de goles positiva con respecto a los italianos después de llevarse el triunfo en el primer partido (2-1).

Italia es precisamente uno de los dos combinados que logró hacerle un gol a Polonia. En los nueve encuentros disputados correspondientes a la clasificación del Europeo, tan solo ha encajado dos tantos (media de 0,23 goles recibidos por partido). El otro equipo fue Armenia, aunque en ningún momento tuvo opciones de ganar (4-1).

En la anterior jornada, Ede se estrenó con la sub-21 de su país. Y lo hizo como titular, con una victoria y contribuyendo a mantener la portería a cero, dando así un paso más en las categorías inferiores de la selección polaca. Hasta esta ventana internacional, el zaguero del Deportivo únicamente había recibido llamadas de la sub-18 y de la sub-19. De esta forma, su sólida actuación contra Suecia le abre de nuevo las puertas de la titularidad frente a Italia.

Hora de crecer

Ede vive una campaña de crecimiento. Además de estrenarse con la sub-21, el central también ha celebrado su debut en Primera División de la mano del Deportivo.

Antonio Hidalgo apostó por su titularidad en el primer partido liguero ante el Elche y, aunque no logró asentarse en el puesto, pasadas siete jornadas, acumula tres encuentros partiendo de inicio.

En sus primeros partidos en el primer escalón del fútbol nacional, el central polaco ha dejado entrever su potencial. Y fue precisamente su proyección lo que llamó la atención de la dirección deportiva encabezada por Fernando Soriano.

Ahora, Bright Ede afronta su último duelo internacional de esta ventana de selecciones con el objetivo de lograr la clasificación directa para el Europeo; después, pondrá rumbo a tierras herculinas para reincorporarse al grupo con la mente puesta ya en el encuentro contra la Real Sociedad (domingo a las 16.15 horas).