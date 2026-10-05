El crecimiento indomable de Bil Nsongo

Bil Nsongo en un partido con Camerún en este parón FECACOOT

Puede que la historia de Bil Nsongo empiece a parecerse a una película de superhéroes con final feliz, con el delantero del Deportivo como protagonista inequívoco de un guion que cada vez añade más épica al relato. La última hazaña que protagonizó el ‘32’ blanquiazul fue con la selección de Camerún, con la que celebró su primera titularidad y su primer gol en la misma tarde. Un combo del que pocos pueden presumir y que refuerza todavía más la confianza del atacante africano. Pero antes fueron varios los obstáculos que tuvo que sortear para finalmente terminar convenciendo a todos de que está más que preparado para asumir los retos, tanto en la absoluta de su país como en el primer equipo blanquiazul.

A estas alturas puede parecer que ha sido fácil y que su llegada al fútbol profesional ha sido como coser y cantar. Sin embargo, Bil ha tenido que pelear para asentarse. Tanto que, tras su primera temporada en A Coruña, incluso tuvo la puerta de salida abierta, tal y como confesó Ismael Arrilla, director de cantera del Deportivo. Sin embargo, según desveló el directivo, fue el propio Bil el que insistió en quedarse. Y menos mal. Porque un año después, el primer equipo encuentra en el camerunés una pieza que no tiene en su plantilla y que permite al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo funcionar.

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Aunque para entender la evolución del protagonismo de Bil Nsongo hay que rebobinar unos meses atrás, cuando todavía se estaba zafando de las defensas en los campos de Segunda Federación. Su primera irrupción con ‘los mayores’ no fue la definitiva, ni mucho menos. Fue convocado por primera vez por Hidalgo el 30 de octubre de 2025 para medirse al Sámano en Copa del Rey. Sin embargo, se marchó de la cita copera sin minutos. Y se marchó de forma literal, porque el club tomó la decisión de que el delantero camerunés abandonase el ministage realizado en tierras vascas por la proximidad de los partidos de Copa y Liga –jugó contra el Sámano un jueves y solo tres días más tarde, se midió al Real Zaragoza–.

A partir de ahí fue convenciendo a Antonio Hidalgo. Pero dando pasos cortos. Fue convocado en varias jornadas de Segunda División, pero su debut se hacía de rogar. De hecho, su estreno con el primer equipo llegó en Copa del Rey, ante el Sabadell, con 23 minutos que le sirvieron para volver a jugar contra el Mallorca, con participación directa en el gol de Noé Carrillo que dio el pase de ronda al Dépor. Fue su primera participación de peso, pero no la decisiva.

Idas y venidas

Debutó en Segunda División el 20 de diciembre frente al Andorra, aunque cinco semanas después una actuación de 22 minutos lejos de su mejor nivel ante la Cultural Leonesa le condenó. Al menos durante un mes entero en el que alternó convocatorias sin minutos con el primer equipo y titularidades con el Fabril. Su nueva irrupción a las órdenes de Antonio Hidalgo llegó, esta vez sí de forma definitiva, contra la Real Sociedad B. El técnico de Granollers tiró en el minuto 74 del delantero del filial para tratar de remontar el 2-1 que reflejaba el marcador de Zubieta. Y Bil Nsongo tardó nueve minutos en dejarle claro con un gol de élite que estaba listo para ser el delantero habitual del Deportivo.

Así fue que, solo dos jornadas más tarde, el entrenador blanquiazul le brindó su primera titularidad contra el Ceuta. Y desde ese partido, el camerunés comenzó a enlazar una tras otra, todas ellas sustentadas en un juego de espaldas privilegiado y una riqueza táctica para el equipo que Hidalgo no encontraba en otros de sus jugadores.

Entre todas esas titularidades que encadenó está la de Valladolid, la más destacada y la más recordada por todo el deportivismo. Bil firmó un doblete que valió una promoción directa a Primera División para el Deportivo, pero también para él mismo. En Pucela, aquel joven que no había convencido en su primer año en el Fabril se consagró como el héroe del ascenso. En el José Zorrilla nació un cántico que a día de hoy continúa resonando en cada partido disputado en Riazor. El “¡Bil, Bil, Bil!” entonado por la afición blanquiazul es ya un lema de culto que no hace otra cosa sino ensalzar la figura de un delantero que ha tenido que pelear para convencer.

Adaptación definitiva

No es sencillo, ni para Bil ni para nadie, saltar de Segunda Federación a Segunda División y demostrar, como mínimo, capacidad para tratar a los demás de tú a tú. Pero el delantero del Deportivo lo consiguió y, sin apenas tiempo para asimilarlo, se le vino encima el reto de Primera División. La dirección deportiva decidió firmar solo a un delantero, a Pierre-Emerick Aubameyang, y confiar en que Zakaria Eddahchouri y Bil Nsongo darían un paso adelante. Y el primero en aceptar el reto fue el camerunés.

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Todavía con ficha del Fabril por encaje de licencias en la primera plantilla, el ‘32’ blanquiazul se estrenó en la máxima categoría, ante el Elche, como titular. Siete jornadas después, la decisión de la dirección deportiva está más que justificada. Solo ha partido desde el banquillo en la segunda jornada, contra el Málaga, y se ha convertido en un arma única para el conjunto coruñés. Bil Nsongo ya es un delantero de Primera División con todas las letras. Y como tal, se ha ganado a pulso la llamada de su selección. Camerún reclamó su presencia para esta ventana internacional y el delantero ha hecho lo que mejor sabe: jugar para que su equipo se acerque más a la victoria, además de sumar también su primer tanto con Los Leones Indomables. Un gol que deja patente que, a pesar de tener un físico prodigioso, maneja el esférico con delicadeza; una diana que además le sirve para aumentar su confianza de cara a puerta para estrenar su casillero con el Deportivo en el primer escalón del fútbol nacional.

La carrera deportiva de Bil Dornol Nsongo Tonfack solo acaba de iniciar el despegue, pero alcanza las metas con una velocidad que abruma, todo ello merced a una insistencia que empezó en los despachos y que después continuó, jornada tras jornada, sobre los terrenos de juego.