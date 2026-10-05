Lance del partido de la fase previa de la Copa del Rey entre el Auriense CA (azul) y el San José de Soria Alan Perez/La Región

El Auriense CA será el rival del Deportivo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto ourensano, del grupo sur de Preferente, acaba de conseguir el premio que perseguía desde hace más de un año, recibir a un equipo de Primera División. Lo hará después de superar una larguísima carrera previa y con una identidad muy marcada. Es un club joven, nacido con vocación formativa, que entiende el fútbol como una etapa para jugadores que buscan crecer y utilizar Ourense como trampolín hacia categorías superiores.

Aunque la entidad como club nació en 2020, su origen se remonta unos años más atrás. Manuel López-Cerón, presidente y uno de los impulsores del proyecto, había creado en 2014 Cented, una escuela de técnicos deportivos que fue creciendo hasta establecerse también en Ourense. La idea de llevar al terreno de juego los conocimientos adquiridos en la formación de entrenadores desembocó en 2020 en la creación de un club que comenzó a competir desde la categoría sénior más baja del fútbol modesto.

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El antiguo Cented Academy pasó a denominarse Auriense CA, en una transformación que el pasado verano dio otro paso al sellar uno de los acuerdos más importantes de su corta historia. En agosto, el club firmó un convenio de colaboración con la Baskonia Alavés Fundazioa para reforzar su estructura de cantera. El acuerdo, que lo vincula con el Deportivo Alavés, contempla apoyo en metodología, nutrición y psicología, además de formación para entrenadores y seguimiento de los futbolistas que puedan estar preparados para dar el salto. El proyecto ourensano busca así consolidarse como un lugar de formación y como una plataforma para jóvenes que aspiran a acercarse al fútbol profesional.

Esa filosofía también se refleja en su equipo, ya que el Auriense cuenta con una plantilla prácticamente extremadamente joven y con casi una veintena de caras nuevas. El equipo ourensano mantiene en el banquillo Dani Prado, que logró la permanencia en Preferente tras tomar las riendas del equipo el pasado marzo. El entrenador, nacido en Ourense en 1990, comparte esa juventud con una buena parte de su vestuario. El presidente, Manuel López Cerón, nació en Vilalba en 1988. Según los datos facilitados por el propio club, la plantilla tiene una media de edad de 21,2 años. Adri Blanco, nacido en 1997, es el único futbolista del grupo nacido en el milenio pasado y no hay ningún treintañero.

Entre las incorporaciones aparecen futbolistas con pasado en canteras de clubes de mayor dimensión como el Cádiz o el Málaga. Por ejemplo, Kian Afroog, atacante de 19 años, llegó al club después de pasar por el club malagueño, donde la pasada temporada jugó en División de Honor juvenil. Massimo Guidu ‘Massi’ militó hace dos cursos en el Cádiz C y Manuel García ‘Baldo’ también llegó en verano desde la estructura gaditana.

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Por lo tanto, el objetivo inmediato del Auriense es consolidarse en Preferente, pero sin perder la esencia de mantenerse como un club que sirva a los jugadores para crecer. La entidad ourensana quiere que sus futbolistas encuentren un entorno de formación, acumulen experiencia y puedan dar después el salto a destinos de mayor nivel. Esa concepción se extiende a las categorías inferiores, que constituyen una parte esencial del proyecto. De hecho, el Juvenil A, que se encuentra en la parte alta de Liga Nacional con el objetivo de lograr el ascenso a División de Honor, se ha convertido en uno de los espejos en los que pretende mirarse el primer equipo.

Además, el crecimiento deportivo del Auriense ha sido extremadamente rápido. El equipo sénior ha ido acumulando ascensos por año desde el escalón más bajo del fútbol modesto y ahora afronta su tercera campaña consecutiva en Preferente. La Copa del Rey representa el siguiente paso de una progresión que también tiene detrás una buena dosis de sufrimiento. La entidad presume de su carácter familiar y de haber ido construyendo el proyecto mientras se adaptaba a unas instalaciones que no siempre han sido estables. Oira se ha convertido en su casa habitual, aunque el club ha tenido que convivir con cierta condición nómada en sus campos de entrenamiento.

La Copa, premio tras más de un año de camino

La aventura de la Copa no empezó en septiembre, ni siquiera este verano. El camino arrancó en agosto de 2025 y el Auriense ha tenido que superar hasta doce partidos para poder enfrentarse a un rival de Primera División, en este caso el Deportivo. El primer gran paso fue la Copa Diputación de Ourense. El Auriense eliminó a Lobios, Velle, Atlético Trelle y A Peroxa antes de alcanzar las semifinales. Allí superó al Sporting Celanova en una eliminatoria resuelta desde los once metros después de un 0-0. En la final, ante el Monterrey, volvió a necesitar los penaltis tras otro empate sin goles. Fue la primera Copa Diputación de la historia del club y la que abrió la puerta a la siguiente parte del camino.

El título provincial le permitió disputar la Supercopa Galicia, competición que concedía una plaza para la fase previa de la Copa del Rey. El Auriense tuvo que superar dos eliminatorias a doble partido. En semifinales se enfrentó al Alertanavia, al que había ganado 1-2 en la ida, pero cayó 1-2 en Oira. Los penaltis volvieron a aparecer y los ourensanos ganaron por 5-4. En la final esperaba el Negreira. El primer partido terminó 2-2 y la vuelta acabó con un contundente 4-1 para el Auriense, que levantó el título en Oira y consiguió el billete para la previa copera.

Todavía quedaba una última estación. En la fase previa de la Copa del Rey se cruzó con el San José de Soria. El Auriense venció por 2-0 en Oira y viajó a Soria con una ventaja que tuvo que defender hasta el final. Los locales marcaron en el minuto 55, pero el equipo de Dani Prado resistió y solo perdió 1-0. El 2-1 global le permitió completar los doce partidos de este largo recorrido y convertir en realidad el objetivo de llevar a Ourense a un Primera División.

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Ahora le toca el Deportivo. La eliminatoria será a partido único y el Auriense ejercerá como local. Su campo habitual es el Municipal de Oira, de césped artificial, donde ha jugado todo este recorrido copero cuando actuó de local. Sin embargo, el club trabaja para trasladar el encuentro al estadio de O Couto, escenario en el que ya conquistó la Copa Diputación ante el Monterrey y que ofrece el marco adecuado para una cita de estas dimensiones. Si finalmente se confirma, el Deportivo regresará a un estadio cuyo última visita acabó precisamente en eliminación de la Copa del Rey, con un solitario gol de Ángel Sánchez para el Ourense CF (1-0) en la 2024-25.

Por lo tanto, para el club ourensano será mucho más que una eliminatoria. Será la consecuencia de un proyecto que empezó en una escuela de formación, que en 2020 se convirtió en club y que ha ido creciendo a través de la juventud, la formación y la ambición. Doce partidos después de comenzar el camino, el premio es recibir al Dépor.