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Dépor

Teun Gijselhart ya es titular en Al-Ain, pero sigue sin ganar

Segunda derrota para el equipo del neerlandés en la League Cup

Jorge Lema
Jorge Lema
04/10/2026 17:49
Teun Gijselhart con el Al-Ain
Teun Gijselhart con el Al-Ain
AL - AIN
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La gran mayoría de las competiciones de clubes del planeta fútbol se han detenido por el parón internacional y solo algunas mantienen la actividad o aprovechan para continuar con otro tipo de torneos internos. Es el caso del Al-Ain de Teun Gijselhart, que en las últimas semanas ha arrancado la League Cup de Emiratos Árabes Unidos que ha dejado el estreno del futbolista del Dépor.

A nivel individual, el panorama empieza a aclararse para el neerlandés, que ya ha disputado dos encuentros con su nuevo equipo —y más minutos oficiales de los que había sumado en A Coruña— y además ha conseguido su primera titularidad. La parte negativa es que después de un gran inicio de temporada en la liga y en la Champions Asiática, el Al-Ain cuenta por derrotas los dos encuentros en los que ha participado Gijselhart. En el primero, ante el Al Wasl, salió al campo en la recta final, con 2-2 en el marcador, para jugar 12 minutos en los que su equipo encajó el tercero y definitivo tanto para el 3-2. Su equipo también empezó por delante en el último partido disputado hasta la fecha, en este caso ante el Ajman. El mediocentro cedido por el Dépor fue titular y completó un buen arranque junto al resto de su equipo, pero recibió tres goles que le dieron la vuelta al marcador antes de que se cumpliese la hora de encuentro. Teun salió del campo en el minuto 82 y el Al-Ain recortó distancias (2-3), pero no pudo sacar nada positivo.

Diego Gómez, titular

Mientras Charlie Patiño (Bochum) sí disfruta del descanso del parón con el receso en la segunda división alemana, el que también ha tenido competición este fin de semana ha sido Diego Gómez.

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El futbolista de Amoeiro, cedido en el Huesca, está teniendo un papel protagonista en el conjunto altoaragonés y volvió a ser titular ayer en el triunfo frente al Europa. El canterano blanquiazul disputó 84 minutos en un encuentro que tuvo marcado carácter deportivista, ya que el encargado de marcar el 3-1 definitivo en los últimos minutos fue Cristian Herrera.

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