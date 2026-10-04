Soluciones de emergencia para sobrevivir sin los delanteros del primer equipo

Kevin Sánchez, delantero del Fabril, trata de alcanzar el balón durante el amistoso entre Dépor y Oporto Quintana

El deportivismo nunca habría querido averiguar qué pasaría si, por una razón u otra, todos los delanteros de la primera plantilla dejaran de estar disponibles. Pero, al menos en este parón de selecciones, ha ocurrido. Y, una vez planteado el escenario, resulta interesante saber qué tiene en mente Antonio Hidalgo para resolver una situación de emergencia en la punta del ataque.

Sin Aubameyang, la gran estrella de este Dépor en el inicio de curso, al deportivista le empezó a temblar un párpado. Cuando Eddahchouri cayó lesionado pocos días después, comenzó a morderse las uñas y a subirle el pulso. Y con Bil Nsongo con Camerún, a miles de kilómetros de A Coruña, vienen los sudores fríos al temer que el virus FIFA pueda cobrarse una nueva víctima. Porque cada uno de estos tres delanteros representa un escalón de nivel, unas características y unas soluciones diferentes para un Dépor que, sin ellos, tiene que buscarse otros caminos hacia el área rival.

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Ese ha sido el contexto con el que el Deportivo afrontó los dos amistosos durante el parón. Un escenario improbable, pero posible, en el que durante las próximas semanas, hasta que Zaka pueda regresar, Bil será el único delantero del primer equipo disponible. Una circunstancia que, al menos, permitió a Hidalgo probar sobre el césped algunas de esas soluciones de emergencia.

Ante el Oporto, en Riazor, la convocatoria contó dos delanteros puros: Kevin Sánchez, habitual en la dinámica del primer equipo, e Iker Gil, ariete del Fabril que hizo su debut con el Dépor. La primera solución ya la había enseñado Hidalgo en Penafiel y volvió a repetirla ante el Oporto. Kevin, que puede actuar como punta pero que también se ha acostumbrado a moverse por la banda gracias a su velocidad, volvió a ser el delantero del Dépor. El jugador del Fabril completó una hora como referencia ofensiva.

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A la espera del regreso de Bil, es la solución más natural, aunque también cuenta con lógicas desventajas. Kevin no es un perfil de ‘9’ capaz de convertir un envío largo en una posesión para el equipo. Su juego está más relacionado con el espacio que con la disputa.

Eso se hizo visible ante el Oporto. El Dépor tuvo dificultades para salir desde atrás y recurrió con frecuencia al juego directo. En ese contexto, Kevin tenía una desventaja frente a centrales con mayor poderío físico. Aun así, incomodó al central inglés Chris Smalling en alguna acción y le forzó a cometer errores.

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La amenaza está en otras situaciones relacionadas con la velocidad, el desmarque y la capacidad para atacar rápidamente los espacios. También en su movilidad. Kevin abandonó en muchos momentos el carril central para moverse cerca de la banda, abriendo espacio para la aparición de otros atacantes. Asp Jensen, Yeremay, Mella o incluso Mario Soriano, desde segunda línea, lanzaron desmarques de ruptura ante el Oporto para tratar de aprovechar esos huecos dejados por Kevin.

No obstante, el punta burgalés necesita determinadas condiciones para brillar. Si el Dépor roba y puede correr, Kevin gana valor. Si encuentra metros para atacar, su velocidad se convierte en una amenaza. Si el partido se atasca y el equipo necesita salir mediante juego directo, pierde gran parte de sus virtudes. El duelo ante el Oporto mostró esa contradicción.

Sin referencia clara

La segunda prueba de Hidalgo fue diferente. A partir del minuto 60, desapareció la referencia del delantero con la salida de Kevin y apareció una opción basada en la movilidad de Asp Jensen. El joven danés fue el jugador más adelantado, aunque su tendencia natural le hizo alejarse de los centrales para tratar de acercarse al balón y asociarse.

Jensen y Yeremay ocuparon las posiciones más adelantadas y fueron intercambiándose los espacios, aunque Jensen permaneció habitualmente como el jugador más avanzado. Sin un ‘9’ al uso, los movimientos de ambos dificultaron las referencias defensivas. Al rival le costó más identificar a quién seguir y los centrales tuvieron que decidir entre mantener la posición o seguir a los atacantes blanquiazules fuera de zona.

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Por contra, el Dépor perdió profundidad de forma clara, ya que los centrales del equipo portugués ya no se tenían que preocupar por su espalda. Eso se hizo más evidente cuando el Oporto mejoró en la segunda mitad y al Dépor le costó salir.

Pero esta fórmula no deja de ser una alternativa más que Hidalgo quiso probar, la penúltima en una lista de opciones a las que espera no tener que recurrir en Liga.

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En los últimos minutos regresó a la opción lógica, aunque con la presencia del fabrilista Iker Gil como punta. El de Val do Dubra entró en el tramo final del partido y se situó como referencia del ataque, aunque sus minutos estuvieron más relacionados con el reparto de cargas, después de que Kevin y Jensen hubieran acumulado esfuerzos, que con una apuesta específica de Hidalgo por Iker Gil como solución.

Aun así, el fabrilista completó el banco de pruebas. El regreso de Bil Nsongo reducirá las carencias en la punta del ataque, pero el Dépor ya ha probado diferentes maneras de sobrevivir a una hipotética ausencia de los delanteros del primer equipo durante la competición liguera. El escenario que nadie quería imaginar no está tan lejos y, al menos, Hidalgo ha aprovechado estos amistosos para empezar a dibujar posibles soluciones.