El Dépor ya conoce a sus tres posibles rivales en la Copa

Noé Carrillo celebra su gol ante el Mallorca en Copa del Rey la pasada temporada Carlota Blanco

El Deportivo conocerá este lunes a su primer rival en la Copa del Rey, torneo en el que el equipo coruñés alcanzó la pasada temporada los octavos de final. Los blanquiazules, que competían como equipo de Segunda División, cayeron ante el Atlético de Madrid en Riazor, después de haber dejado en la cuneta a otro equipo de Primera División, el Mallorca (que acabaría descendiendo a final de temporada). En esta campaña, los coruñeses participan en el torneo como equipo de la máxima categoría, por primera vez tras ocho años. Y hoy empieza a definirse ese camino.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas es el escenario en el que tendrá lugar el sorteo, a partir de las 13.00 horas. Ya entran en el bombo todos los equipos de Primera, excepto Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que están exentos al ser los cuatro participantes en la Supercopa de España.

En este cruce inicial, la RFEF establece cuatro bombos con equipos englobados según criterios de proximidad geográfica. La eliminatoria se disputará a partido único en el campo del equipo de menor categoría, que en la medida de lo posible se enfrentará siempre a uno de categoría superior. El Dépor estará en el grupo 1 junto a Celta y Racing de Santander como representantes de Primera División. Eso quiere decir que el rival para los tres saldrá o bien de las eliminatorias previas autonómicas (vía por la que llegaron recientemente el Negreira, el San Tirso o el Victoria), o del vencedor de la Copa Federación: el Salamanca UDS.

Así, además de los salmantinos, los otros dos posibles rivales del Dépor son el Ribadesella asturiano y el Auriense Cented Academy ourensano, que superaron sus respectivas eliminatorias previas y se aseguran así medirse a un rival de Primera División en la siguiente ronda.

El Ribadesella eliminó al Noja por un global de 1-2, tras vencer este domingo en el encuentro de vuelta por un gol a cero. Por su parte, los ourensanos eliminaron al CD San José de Soria, al que ya habían ganado en la ida por un marcador de 2-0 que dejaba encarrilada la eliminatoria. Ayer, los gallegos cayeron a domicilio por un gol a cero, por lo que la renta cosechada en la ida fue suficiente.

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Los ourensanos tuvieron que sufrir para asegurar su billete, ya que un gol de Rubio en el minuto 56 de partido metió de lleno a los sorianos en la lucha por estar presentes en la siguiente ronda. Sin embargo, aguantaron y tienen su premio ya en el bolsillo.

Por lo tanto, de los tres posibles rivales que le podrían caer en suerte al Deporitvo, el que milita en una categoría más alta es el Salamanca UDS, de Segunda Federación. Es decir, milita una categoría por debajo del Fabril y tres por debajo del Dépor, en la cuarta división del fútbol español.

Categoría autonómica

Más abajo se encuentran los otros dos posibles rivales de los blanquiazules. Así, el Ribadesella milita en la Primera Asturfútbol, equivalente a la Preferente gallega. Es decir, la primera categoría por debajo de la Tercera RFEF, la última de ámbito nacional. Por su parte, el Auriense está en Primera Futgal, dos categorías por debajo de Tercera RFEF, ya que en Galicia también existe entremedias la categoría de Preferente autonómica.

En todo caso, sea cual sea el rival definitivamente, la eliminatoria se disputará en la última semana de este mes de octubre, y el Dépor jugará a domicilio al ser el equipo de superior categoría.