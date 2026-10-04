El Dépor se cuela entre los grandes por el peso de su cantera

David Mella y Yeremay se ríen tras bajar del bus antes del Dépor-Las Palmas de la temporada 2025-26, con el ascenso a Primera ya logrado Quintana

El regreso del Deportivo a Primera también está devolviendo al club coruñés a un escenario en el que la cantera vuelve a tener un peso relevante. El Dépor es el cuarto equipo de LaLiga en el que los jugadores formados en sus categorías inferiores representan un mayor porcentaje del valor de mercado de la plantilla, según los datos de Transfermarkt. Yeremay Hernández, David Mella, Angeliño, Dani Barcia y Noé Carrillo suman una valoración conjunta de 37 millones de euros, una cifra que representa el 31,9% del valor total del equipo dirigido por Antonio Hidalgo. Solo tres clubes superan ese porcentaje: el Athletic Club, con un 89,7%, la Real Sociedad, con un 51,1%, y el Barcelona, con un 50,7%.

El dato tiene además un significado especial para un recién ascendido como el conjunto coruñés, que construyó buena parte de su regreso a la élite alrededor de una generación de futbolistas formada en Abegondo. En este arranque de temporada, la aportación de algunos de ellos está siendo más irregular por diferentes circunstancias, pero el mercado mantiene una valoración elevada de ese talento.

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Los valores de Transfermarkt son orientativos y no representan el precio real de una posible operación. La edad, el rendimiento, el nivel de la competición, las lesiones, la proyección o el interés del mercado influyen en unas estimaciones que pueden variar con rapidez. En el caso del Deportivo, cinco jugadores formados en sus categorías inferiores concentran casi un tercio del valor de todo el equipo.

La cifra está condicionada por Yeremay Hernández. El extremo canario está valorado en 25 millones de euros, una cantidad que le convierte en el canterano más valioso del Deportivo y también en el futbolista con mayor tasación de toda la plantilla. Su cotización se mantiene en ese nivel después de un inicio de temporada condicionado por la pubalgia que le impidió realizar una pretemporada convencional. Antonio Hidalgo explicó que la lesión estaba “prácticamente superada” y el regreso a su mejor nivel es una de las noticias que el equipo coruñés espera celebrar.

Por detrás aparece David Mella, con una valoración de cinco millones de euros. El extremo fue, junto a Yeremay, uno de los principales protagonistas de la escalada del equipo desde Primera Federación hasta la máxima categoría y representa otra de las grandes apuestas de futuro del club. El tercer canterano en esta clasificación es Angeliño, actualmente cedido por la Roma, con una tasación de 4,5 millones. El lateral izquierdo pasó por las categorías inferiores del Deportivo entre alevines y cadetes, por lo que aparece como jugador formado en la cantera de acuerdo con los criterios utilizados por Transfermarkt y que manejan también organismos europeos como la UEFA (mínimo de tres años en las categorías de formación entre las edades de 15 y 21 años).

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La lista la completan Dani Barcia y Noé Carrillo. El central cuenta con una valoración de 1,2 millones de euros pese a ocupar actualmente la posición más retrasada del eje de la zaga en la rotación de Antonio Hidalgo. Por su parte, Noé alcanza ya el millón de euros de valoración. El centrocampista se encuentra en proceso de recuperación de la lesión de tobillo que sufrió durante el Teresa Herrera, pero su cotización ya se muestra en siete dígitos.

El portal alemán no incluye, por ejemplo, a Diego Villares ni a Miguel Loureiro. El primero permaneció menos de tres años en el Fabril antes de incorporarse al primer equipo y el segundo pasó solo dos temporadas por las categorías inferiores de Abegondo, por debajo del periodo exigido por el criterio utilizado.

El Deportivo aparece así en una posición privilegiada en una clasificación en la que los primeros puestos están ocupados por clubes cuya identidad está estrechamente ligada a la formación. El Athletic Club es el gran dominador, con 20 canteranos en su primera plantilla y un valor acumulado de 209 millones de euros, el 89,7% del valor total del equipo. Nico Williams, valorado en 40 millones, es el jugador de mayor cotización dentro del conjunto dirigido por Edin Terzic.

La Real Sociedad ocupa la segunda posición, con trece canteranos cuyo valor conjunto asciende a 142 millones de euros, equivalentes al 51,1% de la plantilla. El modelo de Zubieta ha sido una de las principales bases del crecimiento de la Real durante las últimas décadas. Mikel Oyarzabal es el futbolista más valioso de ese grupo, con una valoración de 25 millones.

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El tercer puesto corresponde al Barcelona, con once canteranos cuyo valor acumulado alcanza los 639 millones de euros, el 50,7% del valor total de su plantilla. Lamine Yamal y Pau Cubarsí son los grandes exponentes de una generación que ha devuelto a La Masía un papel central en el proyecto azulgrana.

Por detrás

Justo por detrás del Deportivo aparece el Málaga. El conjunto andaluz cuenta con trece canteranos en su primera plantilla, una cifra especialmente llamativa para un recién ascendido. Su presencia forma parte de la identidad del proyecto malagueño y ha alimentado el concepto del Málaga de los ‘bichos’, en referencia al potencial de futbolistas de la casa como David Larrubia, Chupete, Izan Merino, Dani Lorenzo, Diego Murillo o Rafita Garrido. Pese a tener más jugadores formados en casa que el Deportivo, el valor de mercado de ese grupo es inferior. Sus 17 millones de euros representan el 31,4% del valor total de la plantilla dirigida por Juanfran Funes.

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Existen varios equipos cuyos canteranos tienen un valor de mercado superior a los 37 millones del Deportivo, pero solo tres superan al club coruñés en porcentaje sobre el valor total de la plantilla. El Atlético de Madrid suma 110 millones en canteranos, aunque representan el 16,1% de su plantilla. En el Real Madrid, los 98 millones suponen únicamente el 6,7%.

El Deportivo acaba de regresar a Primera y todavía está lejos del músculo económico de buena parte de sus rivales, pero cuenta con una generación propia que tiene un peso considerable dentro de su plantilla. La valoración de Yeremay dispara la cifra, aunque detrás del canario también aparecen Mella, Angeliño, Barcia y Noé. Sobre el terreno de juego, el protagonismo de algunos de ellos está siendo desigual en este arranque de curso. En cambio, en la valoración de mercado, el sello de Abegondo mantiene un peso que coloca al Dépor entre los clubes de Primera que más valor generan desde su propia cantera.