El primer gol de Bil Nsongo con Camerún: control con la diestra y remate con la zurda

Bil Nsongo ya sabe lo que es marcar con Camerún. El delantero del Deportivo fue titular como ‘9’ ante Costa de Marfil y marcó el gol de la victoria de los ‘leones indomables’ (0-1). Tras un centro de Arthur Avong, del Lorient, se adelantó a su par, amortiguó el balón con el pie derecho, se lo acomodó y remató con la zurda para batir a Lafont. Después, como no podía ser de otra manera, llegaron sus volteretas, su celebración habitual, esta vez con la camiseta de Camerún.

El atacante cierra así su primera concentración con la absoluta camerunesa con tres partidos disputados, después de haber entrado tras el descanso ante Comoras y Congo. En su debut ya había dado una asistencia y su estreno goleador ante Costa de Marfil completa una primera experiencia internacional inmejorable.

Bil regresa ahora a A Coruña para reincorporarse al trabajo con Antonio Hidalgo, que lo necesitará en las próximas semanas tras las lesiones de Aubameyang y Eddahchouri.