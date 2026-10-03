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Dépor

El Deportivo - Osasuna que abrirá noviembre ya tiene fecha y hora

LaLiga ha facilitado los horarios de la jornada 11 de Primera División

Jorge Lema
Jorge Lema
03/10/2026 16:12
Carlos Fernández, en el Deportivo-Osasuna de la 2018-19
Carlos Fernández, en el Deportivo-Osasuna de la 2018-19
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Mientras los equipos ya miran al calendario deseando que llegue el fin del parón internacional, LaLiga continúa poniendo el tablero para la reanudación de la Primera División y ya ha publicado los horarios de la jornada 11 que abrirá el mes de noviembre. La nueva fecha dejará un Deportivo-Osasuna en Riazor que ha quedado fijado para el lunes 2 a partir de las 21.00 horas.

El encuentro podrá seguirse en Movistar LaLiga y en DAZN en abierto, convirtiéndose así de nuevo en uno de los encuentros que la plataforma elige para que el público pueda verlo sin necesidad de abonarse, simplemente con registrarse.

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Esta organización del calendario le garantiza al Dépor tener suficiente tiempo de descanso después del encuentro de Copa del Rey que se disputará la última semana de octubre. Todavía no hay fecha fijada para un cruce cuyo rival se conocerá este mismo lunes en el sorteo que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El próximo calendario del Dépor

  • Jornada 8: Real Sociedad - Dépor, domingo 11 (16.15 horas)
  • Jornada 9: Dépor - Levante, viernes 16 de octubre (21.00 horas)
  • Jornada 10: Atlético - Dépor, sábado 24 de octubre (21.00 horas)
  • Jornada 11: Dépor- Osasuna, lunes 2 de noviembre (21.00 horas)
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