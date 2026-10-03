Dos días de descanso para el Dépor antes de la semana del regreso a la Liga

Formación inicial del Deportivo en el amistoso ante el Oporto Quintana

La plantilla del Deportivo tendrá dos días de descanso antes de comenzar la semana de trabajo previa al regreso de la competición liguera. El conjunto blanquiazul volverá el lunes a los entrenamientos con la mirada puesta ya en el partido del próximo 11 de octubre ante la Real Sociedad (16:15 horas, DAZN), que supondrá el regreso a Primera después de dos semanas sin competición por el parón de selecciones.

Antonio Hidalgo ha dado el fin de semana libre a sus jugadores antes de afrontar una semana importante para recuperar efectivos y preparar el regreso a la Liga. El descanso llega después de dos amistosos durante este parón, ante el Penafiel en Portugal (2-2) y el Oporto en Riazor (1-3), y en un momento en el que el Deportivo necesita ampliar su rotación después de las bajas acumuladas.

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Aubameyang, Zakaria Eddahchouri y Marc Casadó están descartados para el duelo en Anoeta tras haber sido operados de sus respectivas lesiones traumáticas. Son ausencias que reducen las alternativas de Hidalgo y que se hicieron especialmente visibles durante estos días, en los que el técnico tuvo que recurrir a la cantera para completar las sesiones de trabajo.

Uno de los principales focos estará en Lorenzo Amatucci. El centrocampista italiano, importante en los planes del técnico, se lesionó en el aductor durante el encuentro ante el Sevilla y desde entonces no ha podido participar ni ante el Betis ni en los dos amistosos disputados durante el parón. El cuerpo técnico y los servicios médicos seguirán de cerca su evolución durante los próximos días con la intención de que pueda estar disponible para el viaje a San Sebastián.

También se espera que el regreso al trabajo permita comprobar la situación de los jugadores que no participaron por precaución en el amistoso ante el Oporto. Es el caso de Adrià Altimira, Riki Rodríguez y Luismi Cruz. Los dos primeros tuvieron minutos frente al Penafiel, mientras que el mediapunta ni siquiera participó en el encuentro disputado en Portugal.

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A lo largo de la semana se irán incorporando además los internacionales. El camerunés Bil Nsongo, el uruguayo José María Giménez, el belga Lucas Noubi y el polaco Bright Ede se encuentran con sus respectivas selecciones y deberán regresar progresivamente al trabajo con el grupo.

Hidalgo volverá a necesitar a la cantera para completar los entrenamientos mientras recupera efectivos. En las sesiones previas al test ante el Oporto ya contó con siete fabrilistas: Noé y Kevin, habituales en dinámica del primer equipo, además de Quique Teijo, Ferran Seco, Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil. El objetivo ahora será aprovechar la semana para recuperar piezas y llegar a Anoeta con una plantilla más amplia para afrontar el regreso de la Liga.